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Uber買下foodpanda！專家曝3大問題　外送員酸：以後直接丟1樓

Uber Eats宣布買下foodpanda。（圖／報系資料照）

▲Uber Eats將和foodpanda合併。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

美食外送平台Uber Eats今（14日）宣布以9.5億美元（約308億新台幣）併購Delivery Hero旗下foodpanda在台灣的配送業務，此案將交由公平會審核，目標於明年上半年完成。對此，專家便點出背後問題，不少外送員也出聲了。

據《NOWnews 今日新聞》報導，專業律師、消費者文教基金會副董事長徐則鈺指出，在美食外送這塊，2家業者在台灣的市占率「沒有90%、也有80％」，合併最大隱憂是市場壟斷，沒有其他競爭對手，對消費者、外送員和商家都會產生問題。

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徐則鈺認為，以初步釋出的消息來看，合併案很難被公平會通過，若真的通過也可能比照「全聯併購大潤發」的案例，設立「商品價格、對顧客優惠」等多項限制，未履行就依法開罰。

專家認為，若合併最大隱憂是市場壟斷。（圖／報系資料照）

▲專家認為，若合併最大隱憂是市場壟斷。（圖／CTWANT資料照）

而Uber Eats和foodpanda合併的消息傳出後，不少外送員在臉書《外送員的奇聞怪事》社團抱怨，「這麼有錢買熊貓，給外送員的車資，卻想盡辦法摳⋯」、「熊貓沒了叫吳伯毅，能選的商家都差不多」、「劣幣驅逐良幣，一家獨大品質更糟。喊窮砍報酬，有錢吞熊貓。別讓這種不透明的玩意得逞」、「獨大就開始三方壓榨，店家抽成提高、外送員薪資降低、消費者運費提高，反正你們不爽也沒有其它選擇」。

此外，也有人認為「不用強制送上樓」終於可以統一了，「以後可以丟1樓」，引來其他網友討論，「不用高興得太早，客人依然依舊還是會請你送上樓，不用懷疑」、「我想薪水應該會變少」、「有沒有想過以後是全部要上樓」、「不支持統一，外送還是熊貓比較好跑」。

關於foodpanda母公司與Uber簽訂的交易協議，foodpanda聲明如下：

此項協議還需經由公平交易委員會等主管機關審核，在審查完成前，foodpanda的各項服務皆維持不變。

foodpanda將持續投資及發展台灣市場，並以確保消費者、合作商家、外送夥伴及全體員工權益為優先考量。

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