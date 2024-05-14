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蜜香、奶香炸裂！7-11霜淇淋新口味「海鹽蜂蜜牛奶」　限時2支0元

▲▼7-11霜淇淋新口味「海鹽蜂蜜牛奶」初登場、澎湖地區首度開賣。（圖／7-11提供）

▲7-11將在5月15日起開賣霜淇淋新口味「海鹽蜂蜜牛奶」，且7-11澎湖指定門市也將開始販售霜淇淋。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

立夏後正式迎接酷暑，「新冰」也在7-11報到了！7-11將在5月15日起開賣最新霜淇淋口味「海鹽蜂蜜牛奶」，每一口都能嚐到濃郁的奶香、蜂蜜香，鹹鹹甜甜超滿足，且這款霜淇淋上市後還可搭配最新冰品優惠活動，最便宜2支0元爽吃。

7-11將在5月15日起開賣霜淇淋新口味「海鹽蜂蜜牛奶」，選用蜂蜜故事館的純正泰國清邁龍眼蜜，揉合瑞穗鮮奶與微量海鹽提味，每一口都充滿鹹甜幸福滋味，而同步7-11也宣布好消息，響應「2024澎湖國際海上花火節」盛大展開，7-11澎湖限定門市也將開始販售霜淇淋，方便澎湖在地人與遊客吃冰享受。

這款最新「海鹽蜂蜜牛奶霜淇淋」售價49元，還可享優惠爽吃！5月15日至6月25日可加入「冰品抽抽樂」活動，任2支最低0元起，另還有5、7、9折優惠；5月15日至6月11日期間周末五、六、日，只要持iCash 2.0、iCashPay支付，即享第2支半價；5月31日至6月2日為世界牛奶日，可享任選第2支10元。

▲▼7-11霜淇淋新口味「海鹽蜂蜜牛奶」初登場、澎湖地區首度開賣。（圖／7-11提供）

▲7-11思樂冰、霜淇淋、酷聖石複合店「澎湖限定門市」一次看。

不僅如此，7-11澎湖限定門市也開始販售思樂冰，還推出最新酷聖石複合店（將在5月24日開幕），其中，思樂冰推薦新口味「蜂蜜泡泡風味思樂冰」，首度結合「金色三麥」超人氣經典蜂蜜韻味，喝起來蜜香濃郁、微氣泡爽口暢快，即日起至5月28日期間每周五、六、日，思樂冰全品項還可享第2杯7折。

▲▼全家Fami!ce跨界合作New Balance推出全新「灰潮香草」、「炭焙烏龍」霜淇淋 。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家跨界合作New Balance推出全新「灰潮香草」霜淇淋，加碼吃「炭焙烏龍」新口味 。（圖／記者蕭筠攝）

全家則聯手New Balance推出「灰潮香草」霜淇淋，選用馬達加斯加天然香草萃取液結合台灣黑金竹炭粉製成，香氣十足，而灰色霜淇淋體搭配純黑餅皮，質感爆棚，欠吃又欠拍；同步還有全新「炭焙烏龍」新口味，使用新竹北埔的東方美人茶搭配台灣黑金竹炭粉調製而成，茶褐色的霜淇淋大口咬下帶有熟果香與蜂蜜香，每一口都超滿足，提醒炭焙烏龍霜淇淋只在雙口味店舖販售。

加碼激推「灰潮香草」結合「炭焙烏龍」的綜合胖胖口味，烏龍香草的濃郁滋味可是會讓人忍不住一口接一口，每支售價49元，即日起正式上市；至5月31日前凡購買霜淇淋還可免費獲得限量周邊小物「吊飾造型芳香片」，有霜淇淋、球鞋2款造型選擇，數量有限、送完為止，期間再加送New Balance百元購物金兌換券1張。

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