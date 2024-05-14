北海道蒲燒扇貝、蟹肉沙拉都有！　超商最新「5款海味飯糰」開吃

▲超商推出最新5款飯糰。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

早餐又有新選擇了！看好台人熱愛日式料理，有超商特意選用日本豐洲市場直送水產一口氣推出5款全新飯糰選擇，不僅有北海道蒲燒扇貝、蟹肉風味沙拉等，還有熟成明太子、紅鮭等吃，通通不能放過，5月15日起於全門市陸續上市，並祭出限時2周任選第2件6折吃優惠，把握機會搶嚐鮮。

▲5款新飯糰都是選用有著「日本廚房」之稱的東京豐洲市場直送水產製成。

海鮮控肯定要衝！全家飯糰品牌「金飯糰」最新5款飯糰來了，通通是選用有著「日本廚房」之稱的東京豐洲市場直送水產製成，首推「北海道蒲燒扇貝飯糰」，使用整顆北海道扇貝搭配柴魚風味蒲燒醬，每一口都能吃到鮮甜多汁的滋味，再來是「海道秋鮭親子飯糰」，以藻鹽熟成40小時經高溫炙烤的北海道秋鮭，搭配粉紅鮭魚卵，鮭魚香濃郁到不行；而「蟹肉風味沙拉飯糰」則把蟹肉棒以蟹肉絲狀口感呈現，結合美乃滋，口感濃郁，5月15日起於全門市上市。

5月21日還有「熟成紅鮭飯糰」、「熟成明太子飯糰」接棒開吃，其中，紅鮭飯糰是把炙烤紅鮭以藻鹽熟成48小時，並以手工撥散呈現塊狀口感，搭配微辣明太子提味，熟成明太子飯糰則是微辛辣明太子搭配日式魚卵沙拉的組合，通通超欠吃，至5月28日前可享「金飯糰三角飯糰全品項任選第2件6折」優惠。

▲萊爾富首度與海壽司聯名推出3款三角飯糰新品。

另，萊爾富近日也首度找來海壽司聯名推出3款三角飯糰新品，首推「明太子海老」，明太子蝦搭配海壽司獨門珠貝醬及哇沙米海苔，每一口都能吃到原汁原味的明太子結合嗆辣層次感，再來的「豪華海鮮丼」內含干貝絲、蝦仁丁、魷魚丁、鮭魚肉和鮭魚卵等豐富餡料，同樣搭配海壽司獨門珠貝醬及哇沙米海苔，大口咬下超過癮。

最後一款「辛味噌沙朗」，選用微辣沙朗牛肉搭配獨家原料配方，口感、香氣都超有層次，3款飯糰售價皆為49元；為了慶祝新品上市，至5月28日前只要購買海壽司聯名三角飯糰搭配指定飲料，即可享合購價69元，指定飲料包含Hi café中杯冰/熱美式、光泉全脂鮮乳290ml以及午后時光重乳茉莉綠奶茶375ml。