他河邊捕魚「竟遭鱷魚咬腿」拖入水中　3友人驚恐目睹

▲馬來西亞一名男子遭鱷魚拖入水中。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞砂拉越12日發生恐怖事件，一名男子在河邊撒網捕魚時，竟突然遭鱷魚咬住腿部，並且迅速拖入水中，至今生死未卜。他的3名友人驚恐目睹攻擊過程，卻來不及救人。

《8視界》、《每日新聞》（Berita Harian）等外媒報導，受害者是32歲的勞倫斯（Lawrence Adi Raynold），他住在案發地點附近，當天下午跟另外3名朋友前往河邊捕魚，孰料沒注意到埋伏水中的鱷魚，在傍晚5時遭到攻擊。

3名友人表示，他們見狀立刻衝上去救人，但鱷魚始終沒有鬆口，啣著勞倫斯沒入河水，此後再也沒有現身。

當地警消晚間7時左右才接獲通報，但趕到現場時，太陽早已下山，由於考慮天色昏暗加上附近有鱷魚，13日才展開搜救行動。