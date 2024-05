16歲男充手機身上項鍊意外觸電　脖子燒出「一圈焦黑痕」奇蹟存活

▲少年想確認手機充電狀況,脖子項鍊意外觸電。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國奧克拉荷馬州16歲少年雷斯(Rayce Ogdahl)想要幫手機充電時,脖子上戴的項鍊意外碰到插頭,導致他的項鍊宛如導電項圈一般立刻冒出火花,脖子觸電被燒出一圈焦黑痕印,被媽媽緊急送醫。

38歲母親丹妮爾(Danielle Davis)表示,4月30日晚間她聽到兒子雷斯的房間中突然傳出慘叫聲,嚇得她前去查看,結果看到兒子的脖子上被燒出一圈焦黑的痕跡,還有一股難聞的味道。

