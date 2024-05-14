16歲男充手機身上項鍊意外觸電　脖子燒出「一圈焦黑痕」奇蹟存活

▲少年想確認手機充電狀況，脖子項鍊意外觸電。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國奧克拉荷馬州16歲少年雷斯(Rayce Ogdahl)想要幫手機充電時，脖子上戴的項鍊意外碰到插頭，導致他的項鍊宛如導電項圈一般立刻冒出火花，脖子觸電被燒出一圈焦黑痕印，被媽媽緊急送醫。

38歲母親丹妮爾(Danielle Davis)表示，4月30日晚間她聽到兒子雷斯的房間中突然傳出慘叫聲，嚇得她前去查看，結果看到兒子的脖子上被燒出一圈焦黑的痕跡，還有一股難聞的味道。

Mom recounts horror after son, 16, almost died when his cross necklace electrocuted him 'like a hot coil' in a freak accident leaving his neck with scorch marks https://t.co/m7jrVJwrz0 pic.twitter.com/zI6ihptHTO — Daily Mail Online (@MailOnline) May 13, 2024

丹妮爾表示，「我聽到兒子大喊『媽媽』，他看到我後說『我觸電了，因為我的項鍊』，我看到他的脖子上有一圈燒黑痕跡」，後來緊急幫忙將兒子送醫，檢查後發現兒子同時遭到二度、三度和四度燒燙傷，並將會留下終身疤痕。

雷斯表示，當時躺在床上的他為了確認手機是否有在充電，所以俯下身來檢查充電，沒想到脖子上的十字架項鍊剛好碰到插頭，導致他嚴重觸電，當下以為自己會死掉。

丹妮爾表示，「我們非常感激兒子最後沒有事，那天晚上他很有可能會死，令人驚訝的是事後他能保持清醒意識，第一時間才能向我們求救」，希望兒子的故事能夠提醒大眾，充電時要小心電線，並且最好不要使用品質不良的延長線。