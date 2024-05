搶月底全面恢復通行！美當局啟動爆炸　「炸碎凱伊橋」清殘骸

▲美國當局啟動爆炸,將坍塌的凱伊橋炸成小段,以便清運。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國巴爾的摩(Baltimore)的工作人員13日引爆可控爆炸裝置,以便3月份遭貨輪「達利號」(Dali)撞斷的凱伊橋(Francis Scott Key Bridge)殘骸清理作業得以順利進行。

據路透社報導,美東時間3月26日凌晨1時,正沿著帕塔普斯科河(Patapsco River)準備航向斯里蘭卡的「達利號」,突然在凌晨1時24分完全斷電,並在3分鐘後直接撞上凱伊橋的混凝土橋墩。橋樑在短短數秒內斷成多截坍塌,橋上不少人車掉到距離橋面約15公尺的冷水之中。

Great angle of the controlled demolition of the Francis Scott Key Bridge.

pic.twitter.com/NgjkbYlp20