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搶月底全面恢復通行！美當局啟動爆炸　「炸碎凱伊橋」清殘骸

▲▼美國當局啟動爆炸，將坍塌的凱伊橋炸成小段，以便清運。（圖／翻攝自X）

▲美國當局啟動爆炸，將坍塌的凱伊橋炸成小段，以便清運。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國巴爾的摩（Baltimore）的工作人員13日引爆可控爆炸裝置，以便3月份遭貨輪「達利號」（Dali）撞斷的凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）殘骸清理作業得以順利進行。

據路透社報導，美東時間3月26日凌晨1時，正沿著帕塔普斯科河（Patapsco River）準備航向斯里蘭卡的「達利號」，突然在凌晨1時24分完全斷電，並在3分鐘後直接撞上凱伊橋的混凝土橋墩。橋樑在短短數秒內斷成多截坍塌，橋上不少人車掉到距離橋面約15公尺的冷水之中。

馬里蘭州交通部部長保羅（Paul Wiedefeld）後來證實，事發時橋上共有8名工人正在施工，而這些工人也在橋樑坍塌後，從56公尺高空落水。儘管當局緊急出動大量潛水人員、船舶、飛機、精密聲納和紅外線設備展開搜救，但救援人員最後只尋獲其中2名工人，剩餘6人則全數死亡。

1977年開放通行的凱伊橋是穿越巴爾的摩港口的3條主要道路之一，每天約有3.1萬輛車通行，而且巴爾的摩港也是美國最繁忙的汽車運輸港，因此這起事故對當地造成了極大不便。自事故發生以來，當局已開通4個臨時通道，使一些航運得以恢復，並計劃在5月底前讓港口恢復全面通行。

美國陸軍工程兵團透露，爆炸計畫原定於5月12日進行，但由於天氣原因，當局將行動推遲至13日進行，而此次爆炸的目的是要將凱伊橋的橋桁炸成小段，以便打撈人員能使用起重機和駁船拖走扭曲的金屬殘骸。陸軍工程兵團和州政府官員尚未對爆炸是否成功一事作出回應，僅透露相關行動旨在為隨後的清理工作提供便利，以盡快恢復巴爾的摩港的正常運營。

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