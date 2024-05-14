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墨西哥槍擊8死！近距離狂轟17秒　血腥屠殺畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲槍手近距離開槍連轟至少17秒，造成8人死亡。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥11日晚間發生8死槍擊案，槍手近距離開槍連轟至少17秒，造成8人死亡，隨後駕車逃逸。依據網路流傳的影像，當時嫌犯根本沒有下車，從車上朝店家開槍射擊，然而車子距離店家座位非常近，在槍擊發生當下，眾人幾乎是來不及逃。

每日郵報報導，這起槍擊案發生在莫雷洛斯州胡伊奇拉克市（Huitzilac）一間啤酒倉庫，當時內外擺放的座椅都有坐人，外面的座位幾乎可說是擺在路上，怎知突然間有兩輛汽車突然靠近，兩輛車前座的人當場朝群眾連續開槍。事發當下的17秒影像顯示，坐在椅子上的人根本來不及逃避，在陣陣槍響傳出後倒在地上，桌子翻倒，原本站在旁邊的人則是立刻逃命。

莫雷洛斯州總檢察長辦公室12日透過聲明表示，這起案件造成4名男子當場死亡、4人送醫後不治，另外還有3人受到槍傷。截至13日，尚未有嫌疑犯落網。市長瓦爾嘉斯（Rafael Vargas）表示，市議會譴責一切暴力行徑，暴力必須停止，呼籲聯邦政府與州政府出手協助，減少暴力事件發生。

根據聯邦政府統計數據，莫雷洛斯州光是2024年第一季就發生371起謀殺案，其中309起使用槍枝。莫雷洛斯州2023年總共發生5228起謀殺案，平均每日14.3起。

▼當地市長表示，暴力必須停止。（圖／翻攝自X）

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

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