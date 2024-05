墨西哥槍擊8死！近距離狂轟17秒　血腥屠殺畫面曝光

▲槍手近距離開槍連轟至少17秒,造成8人死亡。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

墨西哥11日晚間發生8死槍擊案,槍手近距離開槍連轟至少17秒,造成8人死亡,隨後駕車逃逸。依據網路流傳的影像,當時嫌犯根本沒有下車,從車上朝店家開槍射擊,然而車子距離店家座位非常近,在槍擊發生當下,眾人幾乎是來不及逃。

每日郵報報導,這起槍擊案發生在莫雷洛斯州胡伊奇拉克市(Huitzilac)一間啤酒倉庫,當時內外擺放的座椅都有坐人,外面的座位幾乎可說是擺在路上,怎知突然間有兩輛汽車突然靠近,兩輛車前座的人當場朝群眾連續開槍。事發當下的17秒影像顯示,坐在椅子上的人根本來不及逃避,在陣陣槍響傳出後倒在地上,桌子翻倒,原本站在旁邊的人則是立刻逃命。

At least eight people were executed after gunmen opened fire at a Mexican beer warehouse.



Four men were declared dead on the scene while four other were rushed to hospitals in the municipality of Cuernavaca and died



No arrests had been reported as of Monday pic.twitter.com/RBNeLcz6kJ