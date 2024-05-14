巴西女歌手車禍亡！表演完返家「迎頭猛撞聯結車」　最後身影曝光

▲安娜表演後與工作人員合影，孰料在返家途中車禍身亡。（圖／翻攝Instagram，下同。）



記者吳美依／綜合報導

巴西27歲女歌手安娜（Ana Paula Vieira）12日車禍身亡，她當晚在一間酒吧表演，還在後台與工作人員親切合影，未料幾小時之後，座車卻迎頭撞上聯結車，與男友雙雙喪命。這個突如其來的噩耗，也讓粉絲悲痛欲絕、難以置信。

根據事故現場畫面，安娜與32歲男友馬塞洛（Marcelo Stocco）乘坐的白色轎車已淪廢鐵，幾乎整個車身都被撞爛，只剩下車尾勉強能夠辨認，安全氣囊爆出，前後車門變形脫落。

根據太陽報與每日郵報，巴西聯邦公路警察正在調查事故肇因，初步研判馬塞洛疲勞駕駛，開車到一半不小心睡著，才會突然失去控制，撞上聯結車。雖然2人不幸喪命，但聯結車卻沒有太大受損，駕駛也毫髮無傷。

安娜是朗多尼亞州（Rondonia）卡夸爾（Cacoal）的一名女歌手，事發前在當地酒吧表演，還在Instagram發布與男友及工作人員的合照。男友馬塞洛2020年當選市議員，即將完成第一任期，未料魂斷公路上。2人預計20日舉行喪禮並且分別下葬。

事故後，網友與粉絲們紛紛留言，「昨天她完成了一場不可思議的表演，她非常開心，對許多人而言也是難忘的夜晚」、「願上帝安撫她親友的心」。