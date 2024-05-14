黨團協商韓國瑜要求鍾佳濱離席　黃揚明揪一錯誤：舉例錯了

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者郭運興／台北報導

立法院13日由立法院長韓國瑜召開黨團協商，討論「邀請準總統賴清德國情報告」，過程中出現插曲，民進黨希望曾任國大代表的立委鍾佳濱能分享前總統李登輝國情報告狀況，但主席韓國瑜認為，國民黨也並未邀請曾任國大代表的楊瓊瓔跟賴士葆出席，故要求鍾離席。對此，媒體人黃揚明昨日表示，「韓國瑜舉例錯了」，楊瓊瓔當選過台灣省議員，但從未當選過國大代表。

黃揚明在臉書表示，民進黨團13日下午朝野協商擬請曾經擔任過國大代表的立委鍾佳濱，到場分享他曾經歷過前總統李登輝國情報告的經驗，但當立法院長韓國瑜對此事徵詢在野黨團意見時得到反對答案，認為此舉違反過去協商時建立的共識，因此韓國瑜宣布請鍾離場。

黃揚明表示，此舉惹怒民進黨團總召柯建銘，痛批韓要小心點，「你要把他趕出去，一個委員從議場趕出去，是何等的大事！」韓隨即改口請鍾就座。隨後，韓國瑜舉例，若此例一開，假設國民黨團找來楊瓊瓔或賴士葆說，曾經在國大時期看過總統國情報告而要求發言，民進黨團會作何感想？

不過，黃揚明指出，「韓國瑜院長舉的例子錯了」。楊瓊瓔當選過台灣省議員，但從未當選過國大代表，因此她並沒聽取過總統國情報告。

最後，黃揚明也補充，本屆立委曾經擔任過第2、3屆國代，聽取過前總統李登輝國情報告的名單，國民黨有羅明才、陳雪生、賴士葆，但賴擔任國大代表時是新黨籍，民進黨則有，鍾佳濱、李昆澤、邱議瑩。