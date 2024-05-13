韓國瑜主持協商喊「我很尷尬」　鍾佳濱想分享黃國昌反對

記者呂晏慈／台北報導

立法院長韓國瑜今（13日）召集黨團協商，討論邀請準總統賴清德國情報告等議題，藍綠白3黨都支持邀請賴清德來立法院，但對何時邀請、報告形式莫衷一是，歷時超過2小時討論仍無結論。會中還出現一個小插曲，曾任國民大會代表的民進黨立委鍾佳濱盼分享昔日聽取前總統李登輝國情報告的狀況，但民眾黨團總召黃國昌不贊同，引發民進黨團總召柯建銘不滿，使得韓國瑜忍不住當眾嘆息：「我很尷尬」。

▲立法院長韓國瑜（左）今天主持黨團協商會議。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜今天下午召集朝野黨團協商，討論國民黨團與民眾黨團提案邀請賴清德至立法院進行國情報告，以及國民黨團總召傅崐萁領銜提出的「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」草案等案。

會中也出現一段小插曲，民進黨團支持曾任國大代表、經歷過前總統李登輝國情報告的鍾佳濱與會發言，儘管國民黨團總召傅崐萁表示尊重韓國瑜意見，但黃國昌表達反對，最終韓國瑜請鍾佳濱諒解，並未請其發言。

而當韓國瑜想請鍾佳濱離席時，柯建銘發言提醒韓國瑜「要小心點，他坐在這裡，你要把他趕出去？」他說，把一個立委從議場趕出去，是何等的大事。韓國瑜則立刻說，好，「鍾委員請坐」。隨後柯建銘又與黃國昌鬥嘴鼓，爭執到底是誰發言說要把鍾佳濱趕出去。

隨後，韓國瑜也說，立法院還有國民黨立委賴士葆、楊瓊瓔當過國大代表，如果國民黨團找他們來發言，民進黨團有什麼想法？他嘆息說，「我很尷尬」。