協商超過2小時沒結論！不滿綠跳針　韓國瑜不耐煩喊休息

▲立法院長韓國瑜今天再度召集朝野協商。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對邀請準總統賴清德就職後國情報告等案，立法院長韓國瑜今（13日）召集黨團協商，歷時超過2個半小時討論仍無結論，藍綠白對何時邀請、採「綜合答覆」或「統問統答」莫衷一是，會中綠營盼釐清《憲法》規定，提及前總統馬英九昔日認為「綜合回答」都逾越憲政慣例，遑論「即問即答」，不過此語似是引起韓國瑜不耐煩，批評「你現在不要再把它勾起來，你勾起來就把問題搞複雜了嘛！」隨即宣布休息。

韓國瑜今天下午召集朝野黨團協商，討論國民黨團與民眾黨團提案邀請賴清德至立法院進行國情報告，以及國民黨團總召傅崐萁領銜提出的「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」草案等案。

會中包括國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召黃國昌均表達贊同邀請總統國情報告，但3黨對於何時邀請、形式採「綜合答覆」或「統問統答」沒有共識，會議進行超過2個半小時，歷經兩次休息仍無結論，目前協商仍持續進行。

針對邀請總統國情報告的時間點，民進黨團幹事長吳思瑤主張，行政院是立法院主要監督對象，應先由行政院長進行施政報告後，再邀請總統來國情報告，而國民黨團首席副書記長林思銘持相反意見，認為行政院長是總統的「幕僚長」，應先邀請總統來報告，再由行政院長進行施政報告，黃國昌則說，對於次序沒有強制要求。

另就總統國情報告形式，國民黨團書記長洪孟楷表示不堅持「即問即答」，希望賴清德以總統高度回應立委提問，但「綜合答覆」可能漏答立委提問，因此建議分階段處理採「統問統答」。吳思瑤則說，《憲法》賦予的權限是總統來做報告，報告完如果有立委就總統報告內容不明瞭之處，可以提出問題，總統最後做回應，她說，藍白提案提到物價齊漲、淨零排放、產業轉型等議題，都是行政院長職權，而不是總統要來回答立委的內容。

隨後韓國瑜試圖讓討論更聚焦，詢問各黨是否同意「發言5分鐘，政黨代表比例為國民黨團9位、民進黨團9位、民眾黨團2位，並照民眾黨、民進黨、國民黨順序發言」的建議？傅崐萁表示對於人數、發言時間與順序都沒有意見；柯建銘認為，這些是小事情，應該討論是否依照《憲法》或者進行「即問即答」。

吳思瑤則回應黃國昌的說法，回顧2012年、2015年立委欲邀請總統國情報告的時空背景，當時馬英九認為連「綜合回答」都逾越憲政慣例，呼籲不要便宜行事，否則「總統接受立委詢答」就是違反憲政精神。不過，韓國瑜聞言似是不耐煩地說，國民黨立委沒有講「即問即答」，或是「一問一答」，也不把國情報告視為「詢答」，現在勾起這個問題，協商就很難進行了，接著便宣布休息。