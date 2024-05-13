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朝野舌戰逾3小時只確定「發言6分鐘」　賴清德國情報告3方案周四再議

▲▼朝野黨團協商 傅崑萁 黃國昌 柯建銘 傅崑萁聯訪時 柯建銘好奇探頭看。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨、民進黨、民眾黨團幹部今天下午出席黨團協商會議。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

針對邀請準總統賴清德國情報告，立法院長韓國瑜今（13日）召集黨團協商，歷時超過3個小時討論，朝野只對「發言時間6分鐘，政黨代表比例為國民黨團9位、民進黨團9位、民眾黨團2位，並照民眾黨、民進黨、國民黨順序發言」達成初步共識，至於何時邀請、形式採「即問即答」、「統問統答」或「綜合答覆」，將在本周四（16日）下午再議。

韓國瑜今天下午召集朝野黨團協商，討論國民黨團與民眾黨團提案邀請賴清德至立法院進行國情報告，以及國民黨團總召傅崐萁領銜提出的「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」草案等案。

傅崐萁發言指出，過去總統會到國民大會做國情報告，各黨民意代表都能反映基層聲音，讓總統聽到不同面向的希望，但至今並未有總統到立法院做國情報告並備詢答的案例，因此，國民黨團希望邀請總統，由立委提出相關問題，並針對立委不清楚的地方做說明，讓國家發展方向更明確，也讓朝野更加圓融。

民眾黨團總召黃國昌說明，針對賴清德到立法院做國情報告的程序，民眾黨團主張依照法律處理，不管是等全部立委都講完後，賴清德再回應，或者每一位委員講完後就回應（指即問即答），民眾黨團都抱持開放心態。

民進黨團總召柯建銘表示，邀請總統國情報告應依《憲法》，5月20日之後，新任行政院長依法須在2周內至立法院做施政報告，不應該製造憲政衝突。他引述《憲法增修條文》內容，立法院得於每年集會時，聽取總統國情報告，「最後主動權在賴總統，他『得』，代表是他決定」，民進黨團都尊重。

柯建銘說，美國、法國總統都是做完國情報告就走人，法國總統若要留下來回答國會議員的話，還會被國會議員趕出去。他說，這是一個憲政時刻，民進黨團希望讓總統來做國情報告，代表對立法院的尊重，這是一個感性、光榮的時刻，不管是他來、或者立法院邀請他來都可以。

會中經歷超過3小時討論，朝野各抒己見，韓國瑜兩度喊暫停宣布休息，終於在下午5點半左右達成共識，各黨團同意「發言時間6分鐘，政黨代表比例為國民黨團9位、民進黨團9位、民眾黨團2位，並照民眾黨、民進黨、國民黨順序發言」，達成初步共識。

韓國瑜說明，周四下午將再召集協商，討論形式採「個人委員問完後總統回答（即問即答）」、「各政黨問完後總統回答（統問統答）」或「全部問完後總統統一回答（綜合答覆）」。另由於今天完全沒有討論到「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」草案，韓還特別請秘書處向枯等一個下午的交通部長王國材致意，「非常不好意思」。

▲▼朝野黨團協商 傅崑萁 黃國昌 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼朝野黨團協商 傅崑萁 黃國昌 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝） 

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