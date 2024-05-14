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俄軍猛攻烏克蘭哈爾科夫州　州長曝「30村莊被狂炸」已撤離6千人

▲▼ 烏克蘭東北部哈爾科夫遭俄軍越境攻擊，民眾被迫撤離。（圖／路透）

▲烏克蘭東北部哈爾科夫遭俄軍攻擊，目前已經有6000居民被迫撤離。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭東北部與俄羅斯接壤的哈爾科夫州州長西涅古波夫13日表示，俄軍對州內30多座村莊和城鎮進行連續猛烈攻擊，且自俄軍10日發動地面進攻以來，當地已有近6000居民被迫撤離。

法新社報導，西涅古波夫（Oleg Synegubov）在社群媒體發文說，過去一天哈爾科夫州（Kharkiv）有「超過30座」城鎮和村莊「遭到敵人的大砲和迫擊砲攻擊」，造成至少9人受傷。

他並表示，哈爾科夫州有些地區還遭到俄軍戰機轟炸，而自近期這波攻勢發動以來，已有5762位居民撤離家園。

烏克蘭總參謀部今天坦承，俄羅斯突破烏軍的防線後，「目前正在取得戰術上的成功」，並表示俄軍昨天一整天在5個邊境區域「發動22起攻擊」，其中14起仍在持續中。

俄羅斯國防部今天也說，俄軍已經「改善了戰術位置」，並在利普齊（Lyptsi）和沃爾臣斯克（Vovchansk）等烏克蘭邊境村鎮一帶對烏軍的「人力造成打擊」。

另一方面，基輔一名國防消息人士今天告訴法新社，烏軍已空襲俄羅斯西部一座輸油站和一座變電所。這是烏克蘭對俄國發動一系列跨境空襲行動的最新一起。

俄烏兩軍對彼此能源設施的攻擊近幾週升溫，這些轟炸已讓脆弱的烏克蘭能源部門承受愈來愈大壓力。

烏克蘭消息人士指出，與烏軍有關的數架無人機成功襲擊位在俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）的一座輸油站，以及利佩茨克州（Lipetsk）的一座變電所。

貝爾哥羅德州的俄羅斯當局並未證實這場空襲。利佩茨克州州長阿塔莫諾夫（Igor Artamonov）則在社群媒體發文表示，當地一座變電所起火燃燒，火勢正在撲滅中，並無人員傷亡。

阿塔莫諾夫並未提供更多細節，也沒有直接指責烏克蘭。

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