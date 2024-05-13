烏克蘭空襲俄國邊境城市　飛彈摧毀公寓大樓9人死亡

▲俄羅斯西南邊境貝爾哥羅德一棟公寓大樓慘遭飛彈擊中，造成至少9人死亡。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍入侵烏克蘭，戰事持續兩年多仍未止息。繼先前俄軍在烏克蘭東北部哈爾科夫州連續發動2次「越境突襲」後，如今烏克蘭也展開反擊，向俄國控制的邊境城市貝爾哥羅德發動飛彈襲擊，造成一棟12層樓高的公寓大樓遭飛彈攔截碎片擊中而倒塌，至少9人因此死亡。

根據《紐約郵報》，俄羅斯國防部指控，基輔當局昨（12）日向俄羅斯西南邊境貝爾哥羅德州（Belgorod region）發動最致命的飛彈空襲，朝住宅區發射「OTR-21『圓點』戰術彈道飛彈」和其他武器，儘管俄國防空系統擊落12枚導彈，但其中一枚導彈的「碎片」卻墜落在公寓上。

現場影像顯示，該棟公寓大樓在猛烈的爆炸中被摧毀而倒塌，導致9人死亡、20人受傷，其中包含2名兒童，第一批救難人員趕抵現場後積極尋找生還者，其中3名俄方的救難人員在坍塌中受傷。

目前基輔當局尚未對俄方的指控發表評論。俄羅斯克里姆林宮與國防部聲稱，這是一場「恐怖襲擊」。

據悉，莫斯科當局被指控5月4日對貝爾哥羅德平民區發動「錯誤空襲」，導致5人受傷、30棟建築物與10輛汽車受損。英國國防部在報告中指出，僅僅在今年3到4月，就有多達20枚「丟失的彈藥」意外落在貝爾哥羅德地區。

英國報導指出，俄軍今年2月曾向貝爾哥羅德東南約95英里處、由俄方所控制的索洛蒂（Soloti）發動空襲，迫使150人撤離。

俄羅斯和烏克蘭皆表示，儘管雙方都有平民傷亡，但他們在戰爭期間並未特別針對平民發動攻擊。