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俄軍輕易入侵數公里！　前線烏軍怒：說好的防禦工事呢

▲▼俄軍發射飛彈攻擊哈爾科夫。（圖／路透社）

▲俄軍發射飛彈攻擊哈爾科夫地區。（圖／路透社，下同）

記者黃聖庭／編譯

烏克蘭特種偵察隊的指揮官丹尼斯（Denys Yaroslavskyi ）表示，他參與2022年秋季的哈爾科夫突襲戰，將俄羅斯成功推回到邊界，但因後續烏克蘭無建立有效的防禦工事，俄軍又輕而易舉攻進來。丹尼斯說，「我很生氣，我們失去了數千人。」

▲▼俄軍發射飛彈攻擊哈爾科夫。（圖／路透社）

根據英國BBC報導，最近幾天，俄軍在哈爾科夫地區沿著邊界取得重要進展，吞併數公里烏克蘭領土、多個村莊。丹尼斯氣憤地說，官員聲稱花費巨額資金建立防禦工事，實際上根本不存在，烏克蘭和西方情報機構都知道俄軍集結3萬多士兵，「沒有防線，俄軍就這樣進來了，沒有任何布雷區。」普丁也曾公開表示，他的目標是在哈爾科夫地區內建立一個緩衝區，以保護俄羅斯領土免受烏克蘭的砲擊。

▲▼沃夫昌斯克（Vovchansk）居民撤離。（圖／路透社）

▲沃夫昌斯克（Vovchansk）居民撤離。

丹尼斯將在一小時內回到前線，距離俄羅斯邊界僅5公里的沃夫昌斯克（Vovchansk）附近。俄羅斯軍隊已經進入該鎮的邊緣，丹尼斯表示，他擔心該鎮很快可能再次落入俄羅斯手中，在戰爭爆發前這裡居民約2萬人，如今只剩3000人，而且為老年人，過去幾天又有數百人離開。

▲▼俄軍發射飛彈攻擊哈爾科夫。（圖／路透社）

俄軍在哈爾科夫使用常見的戰術推進，就是將烏克蘭的城鎮夷為平地，每小時發射約50到60枚炮彈，還有從戰機發射的飛彈，遠遠超出烏克蘭有限的防空範圍。

▲▼俄軍發射飛彈攻擊哈爾科夫。（圖／路透社）

美國延遲批准更多軍事支援，使烏克蘭部隊缺乏彈藥，平均而言，烏克蘭只能發射一發砲彈，而俄羅斯則是十發，而在這長達1000公里長的戰線，俄軍已在哈爾科夫找到突破點。

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