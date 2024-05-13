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哈爾科夫4千人撤離！俄越境攻擊「占領5座村莊」　烏軍認局勢艱困

▲▼ 烏克蘭東北部哈爾科夫遭俄軍越境攻擊，民眾被迫撤離。（圖／路透）

▲ 哈爾科夫遭俄軍越境攻擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍10日越境突襲烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv），聲稱占領5座村莊，2天內邊境已有逾4000名居民被迫撤離，烏軍最高指揮官也承認局勢艱困。

綜合《衛報》及《美聯社》，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）12日表示，東北部哈爾科夫州局勢「艱困」，雖否認俄軍取得重大突破，但坦承烏軍處於劣勢。

瑟爾斯基在Telegram發文說明，「我們正進行激烈的防禦戰。俄國入侵者突破我方防禦的企圖已被阻止」，「局勢很困難，但烏克蘭國防部正盡一切努力守住防線與陣地，對敵人造成傷害」。

▲▼ 烏克蘭東北部哈爾科夫遭俄軍越境攻擊，民眾被迫撤離。（圖／路透）

▲ 逾4000名民眾被迫撤離。（圖／路透）

俄軍10日發動越境攻擊，聲稱占領博里西夫卡（Borysivka）、奧吉爾采韋（Ohirtseve）、皮利納（Pylna）、斯特里列恰（Strilecha）及普列捷尼夫卡（Pletenivka）等5座村莊。

烏克蘭總統澤倫斯基11日晚間聲稱，斯特里列恰、普列捷尼夫卡及另外5個定居點的戰鬥仍在持續。但美國智庫戰爭研究所（ISW）指出，定位影像似乎證實其中4座村莊已被俄軍占領，而這項進展具有重大戰術意義。

戰前擁有1.7萬人口的哈州沃夫昌斯克（Vovchansk）12日持續遭俄軍攻擊，警方稱俄兵已經抵達郊區，從3個方向逼近。哈州州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）說明，在俄軍持續轟炸下，沃夫昌斯克過去2天內共有4073人被疏散，但仍有約500人留下來，呼籲居民自救，遠離被砲火攻擊的地區。

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