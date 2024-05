爭取台積電落腳雲林！張嘉郡最愛挑戰「闖關」　為地方耕耘努力

▲國民黨立委張嘉郡。(圖/記者林敬旻攝)

記者鄭佩玟/台北報導

國民黨立委張嘉郡今年重返國會,儘管才43歲,但已是3屆資深委員,任內爭取到雲林高鐵站、提高公糧收購價格、解決長年水患等政績,日前接手雲林縣黨部主委,地方看好未來接棒姑姑張麗善,頻頻勸進她為雲林承擔更多責任、做更多事。張嘉郡受訪時介紹自己,「人小志氣高,腿短勤快跑!」未來期待台積電落腳雲林,只要把基本條件做好讓高科技產業進駐,除了創造就業機會,也能吸納更多人才,也能帶動百工百業的收入。

1981年出生的張嘉郡,12歲就去英國讀書,一直待到碩士畢業返台,回到台灣時才24歲,那時擔任立委張麗善的助理,說實在也是憑著一股傻勁想要服務鄉親。談起從政之路,張嘉郡回憶,之所以起心動念從政,是因為有一次有一次颱風淹水,陪同張麗善勘災時,自己穿著青蛙裝卻因為個子較矮,別人水可能淹到小腿,但她是被淹到肚子,那時看到很多阿公、阿嬤就算看到水淹到床頭還是不願走,真的很心酸,為何鄉親過著這樣的生活,因此才下定決心要去改變,憑著一股熱情投身選舉,相信只要有信念就能找到方法,「就職立委時只有27歲,應該是亞洲最年輕的國會議員喔!」

▲立委張嘉郡前往口湖鄉及崙背鄉公所會勘,爭取中央補助口湖鄉樂齡運動館、崙背鄉禾埕運動公園等兩項設施興建經費。(資料照/記者蔡佩旻翻攝)



張嘉郡指出,「有心就有力」(台語)、「Where there is a will, there is a way.」(有志者,事竟成),她說,當立委就是要當人民跟政府之間的橋樑,為了解決水患,以前每個禮拜都跟經濟部水利署開會,協助人民跟水利署工程師溝通,把人民的生活經驗與工程師的專業知識匯整起來,過去幾十年淹水的幾個沿海村落鄉鎮,短短3年後竟然開始不淹水了。

經過長時間的努力,終於有阿公阿嬤認識張嘉郡是誰、甚至道歉。張嘉郡回憶,當時老一輩的鄉親可能只是因為地方淵源投給她,沒想到這位小女孩是真的能做事,解決了淹水的日子,長輩們還組「萬歲助選團」,請他們子女、親戚都支持她,「人小志氣高,腿短勤快跑!」張嘉郡認為,「有心就有力」(台語)、「Where there is a will, there is a way.」意思是不管什麼事情都可以有解決辦法。

除了治水,張嘉郡也曾提出要高鐵在雲林設站,雖然當時很多長輩都勸她不要講這個,因為可行性太難,「沒想到有一天,時任行政院長吳敦義終於被我說服!」高鐵公司也重新活起來,財務跟著健全,張嘉郡笑說,現在幾乎每天都坐高鐵,從這件事也更知道,只要有目標肯奮鬥,能堅持就會使命必達。

▲張嘉郡盼再爭取「全國」中低收入戶免費使用塔位及火化費用免費。(資料照/記者蔡佩旻攝)



張嘉郡指出,自己做事的心態就像「闖關遊戲」一樣,「關關難過關關過」,哪怕現在很多人認定雲林虎尾不可能爭取到台積電,「但只要縣府、公所跟中央一條心,我們就一定可以爭取到!」

張嘉郡展望未來,很期待在雲林築巢引鳳,把基本條件作好讓高科技產業進駐,除了創造就業機會,也能吸納更多人才,也能帶動百工百業的收入;雲林縣的學校是能有更好的競爭力的,有很大的遊戲空間、自然環境,也推動雙語教育,「講真的雲林房價低,就算台北人來雲林置產每天搭高鐵往返,其實也是很划算耶!」

隨著時代改變,選民結構的變化走向更加年輕,張嘉郡對此表示,國民黨一直有在努力,讓更多年輕人都有發揮的舞台,身為百年老黨確實有榮耀時刻,也有其包袱,身為黨的一分子,做好民代的工作就是在改變大家對黨的看法,透過不一樣的管道跟民眾對話,「我的臉書跟IG很多人都會來陳情,都是新的方式去跟民眾互動,也能從網路散播讓大家了解立委的日常,新的世代有新的做法,也讓大家更知道進步中的國民黨。」

張嘉郡強調,透過影像紀錄問政、跑行程日常,其實很多不只是年輕人喜歡、老人家也會去看、殺時間,理解立委在幫人民發聲,也許民代無法時時刻刻在民眾的身邊,但也是在為鄉親表達心聲、為台灣這片土地努力。