　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爭取台積電落腳雲林！張嘉郡最愛挑戰「闖關」　為地方耕耘努力

▲國民黨立委張嘉郡。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委張嘉郡。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委張嘉郡今年重返國會，儘管才43歲，但已是3屆資深委員，任內爭取到雲林高鐵站、提高公糧收購價格、解決長年水患等政績，日前接手雲林縣黨部主委，地方看好未來接棒姑姑張麗善，頻頻勸進她為雲林承擔更多責任、做更多事。張嘉郡受訪時介紹自己，「人小志氣高，腿短勤快跑！」未來期待台積電落腳雲林，只要把基本條件做好讓高科技產業進駐，除了創造就業機會，也能吸納更多人才，也能帶動百工百業的收入。

1981年出生的張嘉郡，12歲就去英國讀書，一直待到碩士畢業返台，回到台灣時才24歲，那時擔任立委張麗善的助理，說實在也是憑著一股傻勁想要服務鄉親。談起從政之路，張嘉郡回憶，之所以起心動念從政，是因為有一次有一次颱風淹水，陪同張麗善勘災時，自己穿著青蛙裝卻因為個子較矮，別人水可能淹到小腿，但她是被淹到肚子，那時看到很多阿公、阿嬤就算看到水淹到床頭還是不願走，真的很心酸，為何鄉親過著這樣的生活，因此才下定決心要去改變，憑著一股熱情投身選舉，相信只要有信念就能找到方法，「就職立委時只有27歲，應該是亞洲最年輕的國會議員喔！」

▲立委張嘉郡與多位地方代表4月9日前往口湖鄉及崙背鄉公所會勘，爭取中央補助口湖鄉樂齡運動館、崙背鄉禾埕運動公園等兩項設施興建經費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立委張嘉郡前往口湖鄉及崙背鄉公所會勘，爭取中央補助口湖鄉樂齡運動館、崙背鄉禾埕運動公園等兩項設施興建經費。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）

張嘉郡指出，「有心就有力」（台語）、「Where there is a will, there is a way.」（有志者，事竟成），她說，當立委就是要當人民跟政府之間的橋樑，為了解決水患，以前每個禮拜都跟經濟部水利署開會，協助人民跟水利署工程師溝通，把人民的生活經驗與工程師的專業知識匯整起來，過去幾十年淹水的幾個沿海村落鄉鎮，短短3年後竟然開始不淹水了。

經過長時間的努力，終於有阿公阿嬤認識張嘉郡是誰、甚至道歉。張嘉郡回憶，當時老一輩的鄉親可能只是因為地方淵源投給她，沒想到這位小女孩是真的能做事，解決了淹水的日子，長輩們還組「萬歲助選團」，請他們子女、親戚都支持她，「人小志氣高，腿短勤快跑！」張嘉郡認為，「有心就有力」（台語）、「Where there is a will, there is a way.」意思是不管什麼事情都可以有解決辦法。

除了治水，張嘉郡也曾提出要高鐵在雲林設站，雖然當時很多長輩都勸她不要講這個，因為可行性太難，「沒想到有一天，時任行政院長吳敦義終於被我說服！」高鐵公司也重新活起來，財務跟著健全，張嘉郡笑說，現在幾乎每天都坐高鐵，從這件事也更知道，只要有目標肯奮鬥，能堅持就會使命必達。

▲雲林夜市慈愛會今日藉立委張嘉郡到訪關切之際，盼再爭取「全國」中低收入戶免費使用塔位及火化費用免費。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張嘉郡盼再爭取「全國」中低收入戶免費使用塔位及火化費用免費。（資料照／記者蔡佩旻攝）

張嘉郡指出，自己做事的心態就像「闖關遊戲」一樣，「關關難過關關過」，哪怕現在很多人認定雲林虎尾不可能爭取到台積電，「但只要縣府、公所跟中央一條心，我們就一定可以爭取到！」

張嘉郡展望未來，很期待在雲林築巢引鳳，把基本條件作好讓高科技產業進駐，除了創造就業機會，也能吸納更多人才，也能帶動百工百業的收入；雲林縣的學校是能有更好的競爭力的，有很大的遊戲空間、自然環境，也推動雙語教育，「講真的雲林房價低，就算台北人來雲林置產每天搭高鐵往返，其實也是很划算耶！」

隨著時代改變，選民結構的變化走向更加年輕，張嘉郡對此表示，國民黨一直有在努力，讓更多年輕人都有發揮的舞台，身為百年老黨確實有榮耀時刻，也有其包袱，身為黨的一分子，做好民代的工作就是在改變大家對黨的看法，透過不一樣的管道跟民眾對話，「我的臉書跟IG很多人都會來陳情，都是新的方式去跟民眾互動，也能從網路散播讓大家了解立委的日常，新的世代有新的做法，也讓大家更知道進步中的國民黨。」

張嘉郡強調，透過影像紀錄問政、跑行程日常，其實很多不只是年輕人喜歡、老人家也會去看、殺時間，理解立委在幫人民發聲，也許民代無法時時刻刻在民眾的身邊，但也是在為鄉親表達心聲、為台灣這片土地努力。

ET快訊
玉兔辣穿比基尼！　轉身火辣曲線全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

520前夕「15架中機」逾越中線擾台　共軍5月2度在台海聯合戰備警巡

徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

人工生殖法草案納代理孕母　陳昭姿讚賴清德是「有勇氣先行者」

修法提案錯2字被鞭　徐巧芯「認錯馬上改」粉絲讚爆

藍控魚果市場案官商勾結　柯文哲喊話攤商「去抗議」：有人誣衊我們！

「哥本哈根民主峰會」宣布在台灣辦年會　全球各地國會議員將來台

賴清德向國際喊話「絕不能重蹈俄烏覆轍」　也不在威權擴張下屈服

賴清德哥本哈根峰會演說承諾「維護兩岸現狀」　4原則跟中國對話

當台智光案檢舉人反被調查　柯文哲嘆「太好笑」：我真的是充滿問號

賴清德夜宴民進黨立委　「氣氛有點沈重」

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

太陽會大哥不滿小弟吸毒 就逮前一天動私刑！球棒打屁屁畫面曝

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」　親回應爭議：我的選擇

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

520前夕「15架中機」逾越中線擾台　共軍5月2度在台海聯合戰備警巡

徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

人工生殖法草案納代理孕母　陳昭姿讚賴清德是「有勇氣先行者」

修法提案錯2字被鞭　徐巧芯「認錯馬上改」粉絲讚爆

藍控魚果市場案官商勾結　柯文哲喊話攤商「去抗議」：有人誣衊我們！

「哥本哈根民主峰會」宣布在台灣辦年會　全球各地國會議員將來台

賴清德向國際喊話「絕不能重蹈俄烏覆轍」　也不在威權擴張下屈服

賴清德哥本哈根峰會演說承諾「維護兩岸現狀」　4原則跟中國對話

當台智光案檢舉人反被調查　柯文哲嘆「太好笑」：我真的是充滿問號

賴清德夜宴民進黨立委　「氣氛有點沈重」

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止　他傻眼：首次遇到

謝霆鋒、李旻浩比帥！Gucci倫敦早春秀馬銜鍊舞鞋、Blondie包浪漫登場

19歲女慶生遇死劫！朋友載她「撞爛變電箱」　飛進排水溝雙亡

沃爾瑪爆裁員「數百人丟工作」　下令遠距員工回歸辦公室

劉俊謙《九龍城寨》晉升國民男友　騎重機燙傷留疤⋯看片感性爆哭

《航海王》25周年紀念展將登場　見證魯夫成長感受五檔威力

瘋AI！高端記憶體庫存清空　全球2大廠喊明年沒貨

用來路不明充電器害「房子燒起來」！租客被判刑

直擊「雪霸農場繡球花」現況！客房全更新　咖啡廳賞雲海、夕陽

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

政治熱門新聞

徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

徐巧芯提案「提升吸毒、詐騙、酒駕再犯率」藍連署相挺　眾綠委嚇壞

賴清德夜宴民進黨立委　「氣氛有點沈重」

程序委員會藍白聯手擋案「卡到自己」　白委傻眼問：怎沒列進去？

修法提案錯2字　徐巧芯「認錯馬上改」被讚爆

人工生殖法草案納代孕　白委讚賴清德

520前夕「15架共機」逾越中線擾台

快訊／道交條例修正案三讀過關　未戴安全帽等5微罪開放民眾檢舉

「哥本哈根民主峰會」宣布在台灣辦年會　全球各地國會議員將來台

藍控魚果市場案　柯向攤商喊：去抗議

王必勝帶「仙氣正宮」入府受贈勳章 　親曝將朝不同領域新職發展！

朝聖徐巧芯家　四叉貓路權申請通過

賴清德哥本哈根峰會演說承諾「維護兩岸現狀」　4原則跟中國對話

賴清德向國際喊話「絕不能重蹈俄烏覆轍」　也不在威權擴張下屈服

更多熱門

相關新聞

「陳水扁是100%貪汙犯」　洪秀柱反特赦：在野黨沒辦法？

「陳水扁是100%貪汙犯」　洪秀柱反特赦：在野黨沒辦法？

總統蔡英文傳出計畫於520前夕特赦因龍潭購地等案遭判刑20年的前總統陳水扁。對此，國民黨前主席洪秀柱說，「陳水扁不是政治犯，是100%貪汙犯！」違反多數民意的特赦就是反民主，呼籲立法院應立即針對赦免法對特赦對象，數罪在身尚未定罪者，不得特赦，以免民主法治體系的崩壞。

黨團協商被阻攔　鍾佳濱揭原想發言內容：幫大家回顧修憲史

黨團協商被阻攔　鍾佳濱揭原想發言內容：幫大家回顧修憲史

敬酒不吃！黃越綏轟國民黨團缺席520　「一群勢利抓耙子」

敬酒不吃！黃越綏轟國民黨團缺席520　「一群勢利抓耙子」

雲林公共運輸定期票推升級方案　增彰嘉7站服務

雲林公共運輸定期票推升級方案　增彰嘉7站服務

國民黨喊話賴清德別「蔡規賴隨」　洪孟楷：披羊皮戰狼有看見嗎？

國民黨喊話賴清德別「蔡規賴隨」　洪孟楷：披羊皮戰狼有看見嗎？

關鍵字：

國民黨張嘉郡雲林

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

輔大前機車騎士被公車輾過　爆頭＋骨折搶救中

2寶媽摩鐵殺孩　長照悲歌內幕曝！

17歲少年洗三溫暖　被60歲按摩女脫褲硬上

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

姜勳宣布加入《Running Man》！

玉兔辣穿比基尼…轉身火辣曲線全看光！

單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事回應了

飛魚、C803都用了！　3枚導彈擊沉軍艦

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

快訊／貝佐斯買台股！　亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

本本騙「跟蹦闆上摩鐵被拍」！孫生嚇傻信了

更多

最夯影音

更多

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面