爭取台積電落腳雲林！張嘉郡最愛挑戰「闖關」　為地方耕耘努力

▲國民黨立委張嘉郡。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委張嘉郡今年重返國會，儘管才43歲，但已是3屆資深委員，任內爭取到雲林高鐵站、提高公糧收購價格、解決長年水患等政績，日前接手雲林縣黨部主委，地方看好未來接棒姑姑張麗善，頻頻勸進她為雲林承擔更多責任、做更多事。張嘉郡受訪時介紹自己，「人小志氣高，腿短勤快跑！」未來期待台積電落腳雲林，只要把基本條件做好讓高科技產業進駐，除了創造就業機會，也能吸納更多人才，也能帶動百工百業的收入。

1981年出生的張嘉郡，12歲就去英國讀書，一直待到碩士畢業返台，回到台灣時才24歲，那時擔任立委張麗善的助理，說實在也是憑著一股傻勁想要服務鄉親。談起從政之路，張嘉郡回憶，之所以起心動念從政，是因為有一次有一次颱風淹水，陪同張麗善勘災時，自己穿著青蛙裝卻因為個子較矮，別人水可能淹到小腿，但她是被淹到肚子，那時看到很多阿公、阿嬤就算看到水淹到床頭還是不願走，真的很心酸，為何鄉親過著這樣的生活，因此才下定決心要去改變，憑著一股熱情投身選舉，相信只要有信念就能找到方法，「就職立委時只有27歲，應該是亞洲最年輕的國會議員喔！」

▲立委張嘉郡前往口湖鄉及崙背鄉公所會勘，爭取中央補助口湖鄉樂齡運動館、崙背鄉禾埕運動公園等兩項設施興建經費。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）



張嘉郡指出，「有心就有力」（台語）、「Where there is a will, there is a way.」（有志者，事竟成），她說，當立委就是要當人民跟政府之間的橋樑，為了解決水患，以前每個禮拜都跟經濟部水利署開會，協助人民跟水利署工程師溝通，把人民的生活經驗與工程師的專業知識匯整起來，過去幾十年淹水的幾個沿海村落鄉鎮，短短3年後竟然開始不淹水了。

經過長時間的努力，終於有阿公阿嬤認識張嘉郡是誰、甚至道歉。張嘉郡回憶，當時老一輩的鄉親可能只是因為地方淵源投給她，沒想到這位小女孩是真的能做事，解決了淹水的日子，長輩們還組「萬歲助選團」，請他們子女、親戚都支持她，「人小志氣高，腿短勤快跑！」張嘉郡認為，「有心就有力」（台語）、「Where there is a will, there is a way.」意思是不管什麼事情都可以有解決辦法。

除了治水，張嘉郡也曾提出要高鐵在雲林設站，雖然當時很多長輩都勸她不要講這個，因為可行性太難，「沒想到有一天，時任行政院長吳敦義終於被我說服！」高鐵公司也重新活起來，財務跟著健全，張嘉郡笑說，現在幾乎每天都坐高鐵，從這件事也更知道，只要有目標肯奮鬥，能堅持就會使命必達。

▲張嘉郡盼再爭取「全國」中低收入戶免費使用塔位及火化費用免費。（資料照／記者蔡佩旻攝）



張嘉郡指出，自己做事的心態就像「闖關遊戲」一樣，「關關難過關關過」，哪怕現在很多人認定雲林虎尾不可能爭取到台積電，「但只要縣府、公所跟中央一條心，我們就一定可以爭取到！」

張嘉郡展望未來，很期待在雲林築巢引鳳，把基本條件作好讓高科技產業進駐，除了創造就業機會，也能吸納更多人才，也能帶動百工百業的收入；雲林縣的學校是能有更好的競爭力的，有很大的遊戲空間、自然環境，也推動雙語教育，「講真的雲林房價低，就算台北人來雲林置產每天搭高鐵往返，其實也是很划算耶！」

隨著時代改變，選民結構的變化走向更加年輕，張嘉郡對此表示，國民黨一直有在努力，讓更多年輕人都有發揮的舞台，身為百年老黨確實有榮耀時刻，也有其包袱，身為黨的一分子，做好民代的工作就是在改變大家對黨的看法，透過不一樣的管道跟民眾對話，「我的臉書跟IG很多人都會來陳情，都是新的方式去跟民眾互動，也能從網路散播讓大家了解立委的日常，新的世代有新的做法，也讓大家更知道進步中的國民黨。」

張嘉郡強調，透過影像紀錄問政、跑行程日常，其實很多不只是年輕人喜歡、老人家也會去看、殺時間，理解立委在幫人民發聲，也許民代無法時時刻刻在民眾的身邊，但也是在為鄉親表達心聲、為台灣這片土地努力。