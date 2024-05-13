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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

敬酒不吃不來也罷！黃越綏轟國民黨團缺席520　「一群勢利抓耙子」

▲立法院院會，朝野三黨表決多項提案，國民黨皆佔多數優勢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨黨團。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨黨團決議不出席520就職典禮，黨團書記長洪孟楷表示不出席不代表杯葛，總統府與立法院的遠近，取決於總統與民意的遠近。對此，作家黃越綏今（13日）表示，這些政客們，既然敬酒不吃，那不來也罷，免得破壞了畫面。她批評，如果換成今天是由中共習近平施捨的下午茶邀請，恐怕這群「勢利的抓耙子」，半個月前就趴在北京的天安門口待命了。

黃越綏說，最近看到一則政治新聞著實令人感到噁心又矯情。內容為520總統就職大典，除了國民黨執政的地方首長紛紛表示不參加外，國民黨的立委們更個別公開表示，當天是為了要開會只好缺席，虧他們說的出口。她提到，從不放棄作秀的民眾黨立委黃國昌，更強調說他會去參加，但馬上就會再趕回立法院開會，他難道真的有「全勤」嗎？

黃越綏認為，看到以上這些政客們，有的不是迫不及待的撇下震災的善後工作，就是為修理民進黨而刻意阻擾法案及預算的審查。說穿了，這些喇叭只有一個調，除了前仆後繼的樂當舔共的急先鋒外，根本罔顧民意，把打倒民進黨並唱衰台灣變成了座右銘。

黃越綏感嘆，監督政府是名意代表的天職，但如果把立法院變成其個人蹭網路流量的平台，除了令人深感悲哀且不恥外，只能喟嘆真的一代不如一代啊。她說，今天的賴清德是代表全台灣的民意，用民主制度票選出來的總統，即使是站在反對黨的立場，也應該給予禮貌性的祝賀，但可惜不是拿翹不出席就職典禮，就是換來一陣的冷嘲熱諷。

黃越綏批評，如果換成今天是由中共習近平施捨的下午茶邀請，恐怕這群「勢利的抓耙子」，半個月前就趴在北京的天安門口待命了。討厭民進黨或不喜歡賴清德而受邀不參加，或許只是個人的風度與教養問題，但高喊中華民國萬歲，且拿人民稅金當俸祿的國民黨公職人員，豈可忘本或難道不想再重返執政了嗎？

最後，黃越綏強調，為什麼台灣最美的風景是人，因為台灣雖小但擁有真善美，雖然有中共的文攻武嚇不斷，但只要全國團結反併吞就能護台灣。因此以上這些政客們，既然敬酒不吃，那就不來也罷，免得破壞了畫面。

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