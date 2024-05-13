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平鎮乙未公園遊客中心完工3年未啟用　民代諷：公園最大裝置藝術

▲市議員黃敬平質詢平鎮乙未公園遊客中心完工3年未啟用。（圖／擷取自市議會網站）　

▲市議員黃敬平質詢平鎮乙未公園遊客中心完工3年未啟用。（圖／擷取自市議會網站）　

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區乙未公園及鄰近的第九公墓殯葬用地，已分別完工、整地逾2-3年，但乙未公園遊客中心從未開放民眾使用，民代諷刺為園內「最大裝置藝術；第九公墓整地後圍起來，也挨批圈地讓「民眾看得到、用不到」，政府公設資源閒置浪費！應活化改善。

市議員黃敬平13日在議會質詢平鎮區公所時諷刺說，有民眾反映戲稱，平鎮1895乙未保台紀念公園「最大的裝置藝術」，就是遊客服務中心，乙未公園落成起用近3年來，只有蚊子去過，人類遊客則是不得其門而入，只能到後面上廁所而已，然後就隔著大門被阻擋在外，空間閒置迄今。

黃敬平認為，乙未公園遊客中心沒有開放給在地的復旦里和復興里使用，也未開放民間社團協會進駐，有效利用及活化公有場館空間，形成花大錢用公帑建設，卻養蚊子閒置浪費，請市政府暨代管單位平鎮區公所應提出有效活化運用的計畫。

平鎮區區長呂緣答覆，該處公開招標已流標五次，區公所未來擬將遊客中心跟乙未公園地下停車場再一起公開招標出去，但黃敬平質疑，地下停車場還要一年多租約權利才屆期，難道還要再繼續養兩年的蚊子而不開放給民眾用？

黃敬平表示，平鎮區賦梅路與復旦路二段路口的原第九公墓素地，距乙未公園僅400公尺，原本可以作為跟鄰近的乙未公園相輝映的衛星公園，提供兼具停車、運動、休憩等多元化功能形式的公設，但是整地完工2年來，始終只用圍籬圍起來，從外頭一眼瞧見圍籬內草地，但卻無法入內使用，也未開放臨時用途，引起民眾質疑，「可遠觀而不可褻玩焉」，民眾向他反映，不說還以為政府也像民俗「曬地」(長期作為公墓地使用後的養地)。

黃敬平強調，原第九公墓殯葬用地經過他在議會提案及質詢爭取，希望改建成地下停車場、地上為公園的多功能使用，並且變更都市計畫地目為機關用地，以符合能興建地下停車場及公園等公有設施規範。

好不容易在他於議會提案三讀通過以及提出質詢後，並親自在平鎮區公所開過會議，該處公有土地僅以圍籬「圈地圍起來」，民眾路過都形同「看得到卻玩不到、用不到」的局面，如此浪費公家機關資源及閒置土地空間。

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