獨／中山女警不只偷玉米！站崗吃零食+狂聊天...離譜事蹟曝

▲北市中山警分局余姓女警員跑到文具店、超市偷筆芯、玉米，過去她也曾偷過2盒豆腐遭判刑。（圖／記者邱中岳攝）

記者黃宥寧、張君豪／台北報導

超愛偷！北市中山警分局余姓女警下班後，跑到住家附近文具行、超市行竊筆芯、玉米等價值300餘元商品。大同警受理店家報案後，發現是「自己人」，依竊盜罪函送偵辦，中山分局也祭出1大過並報請停職處分。據悉，余警非首次行竊，過去曾偷鮮嫩豆腐2盒被抓包，法院判罰金4000元，甚至因考績丙等，不服提行政訴訟。

中山警方今指出，余姓女警從警10多年，因表現不佳遭到分局調任警備隊，也傳出曾偷竊商家文具、生活用品紀錄，當時就遭函送法辦，也因此遭到分局記過處分列管，此次涉竊案落網後，向大同警辯稱她犯案當下精神不佳，不知道自己拿店家的物品，但監視器拍下她偷竊過程，警後仍依竊盜罪嫌函送士檢偵辦。

51歲余員，工作表現一般般，2016年曾跑到商店偷走2盒義美鮮嫩豆腐，遭法院判罰金4000元並遭調任警備隊管制；而近年表現正常，因此轉任到勤務指揮中心內勤，孰料又再度行竊，且竟是偷玉米罐頭、雞蛋豆腐等民生物品，同事對她的行為都感到難以理解。

事端不斷的余女，昔日以各種理由請假未上班，各種假幾乎請光光（1年請逾60天），2019年以患病為由要再請假，市警局和分局都不准，未料她竟跑到分局贓車保管附近的新生北路某大樓頂，坐在女兒牆上「散心」，最後在警消勸說下，才被帶下樓。

余女2019年考績評定60分，考列丙等提起復審，經公務人員保障暨培訓委員會復審決定予以駁回，她仍不服，提起行政訴訟，怒告中山分局。（時任分局長許頌嘉）

分局答辯，2017年至2018年余女申請育嬰留職停薪，復以憂鬱為由，請假休養至2019年4月22日銷假上班，分局審酌其情形，為維護健康，避免過勞，故規劃編排8小時勤務為原則，並考量她無汽車駕照，並視警力運作編排員警共同服勤，但余員稱其是擔服懲罰性勤務。

▲余姓女警員非首次行竊，過去曾偷過2盒義美豆腐留下前科。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

2019年4月30日19時至23時擔任勤務時，余員非因公使用手機，且與郭員併崗聊天、擔服5月14日、7月13日勤務，未經報備擅離崗位、且未依規定執行站立守望及巡簽勤務，還於崗亭外食用零食等。

故直屬主管綜合考評及具體建議也為「工作態度消極」、「整體表現不佳」等負面評語予考績，分局解釋，2019年整體表現未達良好，而予評定丙等60分，並未違反一般公認價值判斷標準或有考量與事件無關情事，且是經單位主管評擬、遞送被告考績委員會初核、分局長覆核，並經由北市府核定後報請銓敘部銓敘審定，辦理過程嚴密謹慎，符合正當法律程序及依法行政原則，認事用法均無違誤。

行政法庭合議庭認，中山分局綜合考量余員平時成績考核紀錄及具體優劣事蹟，評定考績為60分丙等，其評定並無恣意濫用及其他違法情事，洵屬有據，余員所為原處分違法各項主張，均不可採，原處分並無違誤，復審決定遞予維持，也屬合法，訴請撤銷復審決定及原處分，為無理由，應予駁回。