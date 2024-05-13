內湖三總資安少校收廠商257萬+蘋果手機　驗收放水！5人起訴

▲內湖三軍總醫院時任資訊安全維護林姓組長，收受廠商現金及高單價電子產品。（示意圖／記者邱中岳攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北內湖三軍總醫院時任醫學資訊室林姓少校組長，負責網路設備預算、採購等，卻收受投標廠商永磐科技公司彭、張姓業務回扣現金257萬餘元、筆電等高單價電子產品，蔡、黃姓驗收人員因懾於林男，違法驗收通過，以此損壞三總資安維護管理，更讓永磐獲得千萬標案。士林地檢署今（13日）偵結，依貪污治罪條例等罪起訴5人。

起訴指出，林靖（已退休）2015年起負責永磐公司、國醫、三總業務聯繫及執行資訊設備標案等業務。然而，林從2017年起，利用醫學資訊室須提前2年度規劃採購案預算，嗣2年後採購案正式辦理時，收受永磐彭姓業務主管、張姓業務人員賄賂257萬5506元、華碩筆電、蘋果手錶、IPHONE13Pro Max，讓對方拿到14件標案，林男再指示蔡、黃姓承辦人違法通過驗收。

不僅如此，食隨之味的林為到張男後成立的全位公司當其股東，竟讓對方得標「次世代入侵偵測防禦系統」等5項標案，共2388萬5000元。（未得逞）

然而，醫學資訊室蔡姓、黃姓約聘人員因害怕林為直屬長官，違法驗收標案，出具不實簽呈，使主驗人員誤信永磐公司文件符合招標規範而予以通過驗收，損害三總資安管理，讓永磐因而獲得該3年度採購案1933萬元。

全案曝光後，林姓少校2021年自三總退伍，不僅丟了飯碗也未能順利當上全位股東，甚至吃上官司。

士林地檢署偵結，依違背職務收受賄賂等罪起訴林靖、張、彭男行賄罪，黃、蔡驗收人員圖利罪起訴，至於永磐負責人因不知情獲不起訴處分。