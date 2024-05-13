獨／文化大學便當店闆娘「靠右走」遭前里長撞死！驚悚影片曝

記者黃宥寧／台北報導

高齡駕駛人注意！北市陽明山文化大學發生驚悚車禍，85歲何姓前里長駕駛車輛沿格致路行駛，疑未注意前方，直接撞上靠右行走的便當店周姓老闆娘，周婦被撞飛彈起落地，經送醫搶救仍身亡。肇事後的何翁表示「正要準備右轉沒有看到」，被依過失致死函送士林地檢署偵辦。

▲北市時任里長的何男駕駛車輛沿格致路行駛，不慎撞擊走在路上的便當店老闆娘。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這起意外發生於4月22日下午1時許，前菁山里里長何翁駕駛自小客車，沿仰德大道上山行駛，行經格致路50號時，撞上好端端靠右行走的69歲周姓婦人，周婦被疾駛而來車輛撞擊，來不及閃避，原地被彈起重摔在地，而便當店離車禍點僅距離20公尺。

▲何姓男子駕駛車輛撞上便當店老闆娘。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警消到場後，將她緊急送醫搶救，經搶救仍於5月初不幸身亡。據了解，周婦與女兒一起在文化大學附近經營便當店，孰料走在平常都會行走的路，且剩20公尺就到自家店，卻碰上意外，從此天人永隔；無酒駕的何翁則表示，當下正準備要右轉菁山路，沒有看到路人，才會釀禍。

對此，士林分局交通分隊長呂昭霆呼籲，行車時應隨時注意車前狀況，行人亦應靠邊行走，以維護自身及其他用路人行車安全。