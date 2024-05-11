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社會 社會焦點 保障人權

勇壯通緝犯猛秀「肌肉照」誘網友開房　半年偷50人得手80萬

記者邱中岳／台北報導

北市刑大肅竊組在數月前接獲線報，有1名男子利用網路交友軟體，展露健碩肌肉線條吸引同性網友注意，接著邀約網友前往飯店、商旅約會聊天，但是趁網友不注意偷走皮夾內的信用卡、手機門號sim卡以及現金，並利用信用卡以及手機門號綁定消費，半年就洗劫超過50名男子並得手80萬元。

警方調查，46歲的黃姓男子，因為沈迷網路簽賭導致失業，還染上毒癮開銷更鉅，於是在交友軟體貼出身材壯碩的照片，吸引同性的男網友注意，等與男網友取得聯繫後就開口邀約至汽車旅館、飯店以及旅社等處開房間約會聊天。

▲▼黃姓通緝犯在交友軟體秀肌肉邀約網友到飯店，趁機偷走信用卡等財物。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲黃姓通緝犯在交友軟體秀肌肉邀約網友到飯店，趁機偷走信用卡等財物。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是黃姓男子則趁網友不注意或在洗澡之際，竟然直接將被害人的信用卡、手機sim卡偷走，連同現金也不放過，被害網友發現後，黃姓男子早就已經逃之夭夭，被害人只能尋求警方協助，警方獲報後也立刻展開調查。

警方發現，黃姓男子居無定所，在北、中、南地區流竄，專門以同樣手法誆騙被害人，取得信用卡用以盜刷旅費、吃飯，另外將偷走sim卡插入手機，並利用門號綁定購買遊戲點數，初步清查被害網友超過50人。

▲▼黃姓通緝犯在交友軟體秀肌肉邀約網友到飯店，趁機偷走信用卡等財物。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲黃因竊盜案件遭通緝，逃亡期間還不斷犯案，被逮身上還藏有安毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼黃姓通緝犯在交友軟體秀肌肉邀約網友到飯店，趁機偷走信用卡等財物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方統計，黃嫌在半年內所取得不法所得約80萬元，且因竊盜案件判決入監服刑，黃得知要入監服刑3年就選擇逃逸，最後被地檢署發布通緝，警方也在日前掌握黃出沒在高雄，一舉將人逮捕。

警方在黃姓男子身上搜出大批被害人的身分證件、信用卡等證物，另外還有手機門號的sim卡，還搜出藏有毒品安非他命，除了依照竊盜通緝解送相關單位歸案，另外也依照毒品、竊盜罪嫌送辦。

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