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北市女警超商行竊！辯犯案時「精神不佳」　遭記大過報請停職

▲▼ 中山分局17日凌晨遭調查局上門搜索。（圖／記者邱中岳攝）

▲中山分局驚傳女警涉嫌竊盜，遭自家人約談函送。（圖／記者邱中岳攝）

記者張君豪／台北報導

北市中山警分局任職勤務指揮中心的內勤余姓女警，4月30日晚間下班後到大同區某玩具店和超市內，竊取店內的筆芯和玉米、竹輪、觸控筆、電子汽車造型時鐘等生活雜物，總價值約300餘元。事後店家發現店內物品遭竊，調閱監視器後報警，大同警方循線找到涉竊案女賊，原來竟是友軍，女警經通知到案後坦承涉案，全案依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

中山警方指出，余姓女警從警10多年，因表現不佳遭到分局調任警備隊，也傳出曾偷竊商家文具、生活用品紀錄，當時就遭函送法辦，也因此遭到分局記過處分列管。該女警這次涉竊案落網後，向大同警方辯稱她犯案當下精神不佳，不知道自己拿店家的物品，但監視器拍下她偷竊過程，大同警方偵訊後仍依觸犯竊盜罪嫌函送士檢偵辦。

據了解：余姓女警51歲、從警約15年，經查為2009年報告警察特考及格任用，但分發到中山分局任內之前就有過竊取商家生活物品的的離譜行為，平常余姓女警工作表現一般，也曾因涉及竊案遭調任警備隊管制，但近年表現正常，因此轉任到勤務指揮中心內勤，未料余女又再度竊取商家的物品，所偷都是玉米罐頭、豆腐雞蛋等民生物品，同事對她的行為都感到難以理解。

中山警分局則回應，本案由分局督察組會同大同分局偵查隊共同偵辦，經查余姓女警涉案屬實，將依法究責對女警記1大過處分，並報請停職以維警譽，同時配合檢警調查，追究連帶管考責任。

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