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大陸 大陸焦點 特派現場

陸動物園遭爆20頭東北虎「非正常死亡」　虎寶寶屍體仍放冰櫃

記者魏有德／綜合報導

安徽阜陽野生動物園10日被爆出未取得人工繁殖許可證的情況下，違法展示展演及人工繁殖東北虎。令人吃驚的是，該動物園因經營權糾紛，大批動物未獲妥善照護死亡，包括20頭東北虎、2隻非洲獅、3頭長頸鹿等珍貴野生動物。園區內存活的16頭東北虎及非洲獅、長頸鹿、黑熊等動物，長期被關在運輸用的鐵籠中，令人感到不捨。

▲阜陽野生動物園。（圖／翻攝微博）

▲阜陽野生動物園內存活的東北虎。（圖／翻攝微博）

《光明網》報導，5月10日，《中國慈善家》記者實地走訪阜陽野生動物園發現，死亡的野生動物幼崽屍體至今仍存放於冰櫃中，而成年東北虎、非洲獅、長頸鹿、黑熊等動物的屍體，則堆放於一個約10平米（平方公尺）的冷藏室，等待處理。

▲阜陽野生動物園。（圖／翻攝微博）

▲死亡的動物屍體被隨意棄置在動物園內的冰箱儲存。（圖／翻攝微博）

事件爆發後，阜陽市林業局自然資源監管科工作人員透露，動物園裡的老虎不屬於園方，而是屬於和園方合作的騰飛公司。騰飛公司在2022年與園方合作到期後，未將老虎遷走。騰飛公司法人李良華解釋稱，受動物園的經營權糾紛影響，園方停發員工工資，並把自己精心培養的技術人員全部趕走，動物園停水斷電，才使得野生動物飢渴死亡或體弱多病，壽命減短。

▲阜陽野生動物園。（圖／翻攝微博）

▲非洲獅被關在狹小的室內環境裡。（圖／翻攝微博）

騰飛公司提供的數據顯示，2019年10月至2023年3月，共死了10隻東北虎，2020年6月至2023年8月，共出生小虎11隻，僅存活一隻；2021年5月和2023年8月，共有2隻非洲獅死亡；2019年死亡1頭成年長頸鹿，2023年出生的2頭長頸鹿也已死亡；還有獼猴等小體積的動物也有不同數量死亡。

▲阜陽野生動物園。（圖／翻攝微博）

▲阜陽野生動物園。（圖／翻攝微博）

至於存活的野生動物們則是處境堪憂，黑熊被關在狹小的鐵籠中，不僅頭頂的毛髮被鐵籠磨掉，還有一隻黑熊因在狹小空間不能活動而導致四肢癱瘓；現存活的16頭東北虎，有一部分被關在約1.5公尺的鐵籠中放於室外長達數年，吃喝拉撒全在這狹小空間完成；還有部分東北虎和非洲獅被關在暗無天日的室內環境中，生存條件極其惡劣。

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