蔡英文贈勳13名政務官員　賴清德獲頒「中山勳章」

▲總統蔡英文頒授賴清德等13位政務官員勳章。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文13日頒授副總統賴清德等13名政務官員勳章，感謝他們以卓越的領導力和不懈的努力，為國家帶來進步和繁榮。她表示，在這條改革的路上，有焦慮、有陣痛，也有許多不同的意見，但當秉持讓台灣更好的信念，就能讓對立轉變成團結，共同為台灣的改變感到自信和光榮，一起留下一個「世界的台灣」。

蔡英文首先頒授副總統賴清德「中山勳章」、行政院長陳建仁「一等卿雲勳章」、總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、外交部長吳釗燮、考試院秘書長劉建忻「一等景星勳章」，以及國防部長邱國正、行政院秘書長李孟諺、總統府副秘書長黃重諺、陸委會主委邱太三、前總統府副秘書長姚人多、前駐美代表高碩泰、副總統當選人蕭美琴「二等景星勳章」。

蔡英文表示，今天的授勳典禮是要感謝各位以卓越的領導力和不懈的努力，為國家帶來進步和繁榮。過去8年，因為有大家攜手打拚，一起讓台灣跨出改革的第一哩路，每一步都走得艱辛，但每一步都為我們的下一代，打造一個更好的國家。

蔡英文指出，像是「現在不做，馬上就會後悔」的年金改革，在她2016年上任後的一個月，就召開委員會會議。歷經無數次的討論後，我們完成改革，確保未來世代的福祉。

蔡英文說，政府也推動前瞻基礎建設計畫，縮短城鄉差距，促進區域平衡，更奠定國家發展基業，這個基礎同時也提升台灣產業競爭力，讓臺灣經濟脫胎換骨。

蔡英文表示，能源轉型也不再只是政策白皮書上的文字。現在，台灣已經有亞洲最大的風場，我們仍然持續地在積極發展綠能，為下一代創造永續的未來。

蔡英文表示，為了追求社會真正的和解，我們在促轉會和原轉會的努力下，進行更全面的轉型正義工作。過去的歷史不要再成為台灣分裂的原因，而是讓我們匯聚在同一條道路上的契機。就像是婚姻平權，在走過風雨之後，不論性別、性傾向，都可以和所愛的人一起成家，是一件多麼美好的事情。

蔡英文指出，這些改革都是台灣民主的進程。在這個過程中，我們也推動國防改革，像是在天上飛的勇鷹號，以及未來要潛在海裡的海鯤號，都展現臺灣自我防衛以及守護民主、自由的決心，讓國際社會肯定台灣，也持續深化與台灣的合作。

蔡英文認為，台灣邁向公平正義、走向世界的這條路，也因為各位在自己崗位上，展現專業及責任感，努力和社會溝通，最終讓政策落實、上路，讓台灣民主更加深化，也讓社會上不同價值觀的人可以平等對話。

蔡英文感謝賴清德，和她一起「在路上」，為國家發展打下重要基礎。他對國家的願景以及對人民的使命，相信將會對下一階段的台灣，帶來更多進步和改變；也感謝陳建仁和鄭文燦帶領各部門有效協調、成功推動許多重大政策，增進人民福祉，打造溫暖堅韌的台灣。

總統說，她也要謝謝每一位臺灣人民。在這條改革的路上，有焦慮、有陣痛，也有許多不同的意見，但當我們都秉持讓臺灣更好的信念，就能讓對立轉變成團結，共同為臺灣的改變感到自信和光榮。

▼總統蔡英文頒授賴清德等13位政務官員勳章。（圖／總統府提供）

