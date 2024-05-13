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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨團杯葛520就職　陳建仁盼朝野共襄盛舉「國家的大事」

▲▼ 《行動創新AI內閣 新閣策勵營》-賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲賴清德將於5月20日就職，在野黨是否出席就職典禮成為一大觀察指標。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

準總統賴清德將在5月20日就職，但國民黨立法院黨團卻稱將缺席，國民黨主席朱立倫亦未正面回應是否與會。對此，行政院長陳建仁今（13日）呼籲，總統就職是國家的大事和喜事，盼朝野各黨團、各縣市首長都能夠來參加維護中華民國台灣民主優良傳統的這樣一個活動。

陳建仁今天上午受訪說，總統就職是國家的大事和喜事，在全世界各個國家對於元首就職的時候，都是做為這一個國家的自由、民主的一個象徵的表現，所以也在這裡呼籲，朝野各黨團還有各縣市的首長，都能夠來參加這個維護中華民國台灣民主優良傳統的這樣一個活動。

陳建仁表示，總統府已經發出相關的邀請，所以他也再一次呼籲，希望朝野黨團以及縣市長都能夠共襄盛舉，「讓我們一起來讓全世界知道台灣民主、自由的蓬勃發展」。

另對媒體關注，中國海警頻闖金門水域引發緊張情勢，外界認為與214漁船事件有關，請問政府有與對岸再次談判的時程？陳建仁說，中國在這個海域所做出的這一些騷擾行為，實際上已經受到國際相當的重視，而且引起民眾的不安和區域的不穩。

陳建仁向中國喊話說，應該要停止這樣的一個行為，讓區域能夠穩定、民眾能夠安心。他強調，政府對於兩岸的交流一向是主張應該要健康有序，希望兩岸在民主對等、和平對話的一個情況下，能夠坐下來好好地來對談，然後使得兩岸能夠健康有序地交流，也能夠增進兩岸人民的福祉。

另對台中市警方最近風紀事件頻傳，陳建仁說明，「對於這一些違反風紀的個案，我想我們感到相當的痛心」，對於警政的風紀，如果有任何違法違紀的現象，一定是嚴查嚴辦，絕不寬待，也請內政部跟警政署要加強宣導和強化，使人民對警察更有信心，也使所有的警政工作能夠受到人民的關注和讚賞。

最後，對於昨天北台灣大雷雨，造成新北市、桃園、新竹總共將近8千戶停電，陳建仁表示，感謝台電同仁在風雨之中做好所有停電的維護工作，台電近年加強電力的韌性、供應的韌性，如果跟10年前比，每一年停電事故已經減少了1萬5千多件，希望未來能夠減少停電的事故，使民眾都能夠有充足的電力供應。

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