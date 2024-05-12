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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

提醒民進黨不能有私心　陳水扁預測2026「韓國瑜是最大變數」

▲▼立法院長韓國瑜 接見美國 民主黨州主席協會 訪問團一行。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳水扁指出，韓國瑜如今擔任國會議長，可能成為2026年期中選舉「最大變數」。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統陳水扁今（12日）在廣播節目「有夢上水」專訪民進黨立委陳亭妃，他表示，期中選舉不好選，尤其立法院長韓國瑜將是2026年地方選舉的「最大變數」，加上之後更是難上加難，提醒民進黨「不能有私心」，必須贏，還要贏過韓國瑜。

陳水扁今天主持廣播節目時，暢談對2026年地方選舉的評估，他說，在過去兩次的期中選舉，雖然總統蔡英文勝選大贏，但期中選舉都不順利，現在2026年也是期中選舉，這一次還有一個變數，就是韓國瑜。

陳水扁表示，現在韓國瑜「鹹魚翻身」，是不是會帶動2018年韓流再起、到處輔選，尤其韓國瑜擁有群眾魅力、煽動力，現在更擔任國會議長，因此必須多加注意。他說，秋風掃落葉的結果，首當其衝絕對是高雄市，第二就是他的故鄉台南市，他提醒陳亭妃，既然她有志於台南市長之戰，一定要注意韓國瑜將成為「最大變數」。

陳亭妃表示，她也看到韓國瑜的轉變，整個民調突然暴漲，暴漲完之後，韓國瑜可能將成為期中選舉的最強助選員，其實她一直在說，未來民進黨應該把餅做大，一定要推出最強、能夠整合藍白的人選，只要有最強人選，就不怕韓國瑜的效應，「不能一直在同溫層切切切」。

陳水扁說，他認為「不能有私心」，必須贏，還要贏過韓國瑜，因為未來的對手可能是（助選員）韓國瑜，而不是任何國民黨市長候選人，包括國民黨立委謝龍介。

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