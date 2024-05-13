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社會 社會焦點 保障人權

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

記者張靖榕／綜合報導

新北市三重區驚傳滅門血案，祖孫3人陳屍屋內，遭棉被裹屍，大女兒遲遲聯繫不上家人，直到找來鎖匠破門才知道3人已經身亡。鎖匠表示一破門就聞到味道，其中二女兒的遺體還緊緊抱著3歲兒子。

鎖匠表示，當天接獲委託帶著鑽前往，大女兒一直在猶豫，後來取得房東同意後，本著救人要緊直接拿電鑽破壞上鎖大門，5分鐘內就開門進屋，「一進去就有味道了，一開大門就有味道。」他說屋內當時瀰漫臭味，起初並未注意太多，但現場並沒有很凌亂。

▲張姓嫌犯抱狗抵警局。（圖／記者陳以昇攝）

▲張姓嫌犯抱狗抵警局。（圖／記者陳以昇攝）

鎖匠指出，門鎖都是用鑰匙可以鎖的狀況，但是當時第二道門沒有鎖，案發現場所在的臥室，門也是被鎖住的，開門後見到棉被蓋住遺體，一開始以為只有媽媽，後來才發現祖孫3人都已死亡，二女兒的遺體仍緊緊抱著3歲兒子。

祖孫三人分別為69歲劉姓女子、30歲陳姓二女兒與3歲孫子。二女兒的24歲張姓丈夫涉有重嫌，案後帶著愛犬「糯米」搭車逃逸，12日在台中一處日租套房被捕。

據了解，張男因懷疑妻子出軌，於本月1日深夜先與陳女爆發激烈口角，一怒之下掐死對方後，又因曾與岳母商借40萬元，於是接連殺害岳母、繼子，伴屍5天後逃亡，直到12日落網。

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