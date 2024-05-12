網傳「拍照比YA指紋會被盜」　查核中心： 錯誤訊息

▲網傳「拍照比YA會被盜取指紋行騙」，台灣事實查核中心表示為錯誤資訊。（圖／摘自台灣事實查核中心）

記者許敏溶／台北報導

AI科技盛行，網路出現不少提醒民眾注意AI詐騙傳言。其中一則傳言提醒民眾拍照不要比YA，會有高科技盜取指紋行騙。台灣事實查核中心表示，現行技術要在一般環境達到遠距離複製指紋，並能成功應用在後續的盜取個資等攻擊行為並不容易，目前國內未曾發生以盜攝指紋影像指紋，通過指紋辨識機制的刑事案件，所以傳言說法過於誇大，「為錯誤訊息。」

詐騙事件層出不窮，加上AI科技盛行，難免讓民眾憂心。近期有一則傳言，提醒民眾拍照時不要比YA，以免駭客透過高科技竊取指紋，可進一步連動個資和銀行帳戶。

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對此，台灣事實查核中心表示，現行技術要在一般環境達到遠距離複製指紋，並能成功應用在後續的盜取個資等攻擊行為並不容易。成大統計學系副教授、深度學習專家許志仲表示，隨著相機的解析度越來越高，在相對近情況下，拍到完整指紋確有可能。若以技術來說，複製指紋並非不可能，但門檻很高，並不是很容易的事，因此民眾不太需要擔心，若太過擔心而影響日常生活其實就太過頭了。

逢甲資訊工程學系副教授周兆龍也表示，現行技術要在一般環境達到遠距離複製指紋，並能成功應用在後續的盜取個資等攻擊行為，並不容易。單純從相機上獲得指紋影像，若只是列印成紙張，在一般光學式或電容式指紋模組無法被有效識別，目前民眾應該不需要太過擔心。

台灣事實查核中心指出，根據防詐資安專家劉彥伯說法，要擷取照片上的指紋有諸多前提，並不容易，且就算取得指紋，也無法連結到個人資訊，遑論銀行帳號，傳言的說法太過誇張。