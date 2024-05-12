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母親節台南修繕志工兵分多路獻大愛　市長夫人親自慰勞辛勞

▲台南市勞工局做工行善團的志工，為實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，犧牲假日在溫馨的母親節仍辛勤為弱勢族群修屋，市長夫人親自慰勞辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局做工行善團的志工，為實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，犧牲假日在溫馨的母親節仍辛勤為弱勢族群修屋，市長夫人親自慰勞辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

母親節是個充滿感恩的日子，「母親」為家庭、子女無私奉獻的精神不分例假日，就如同台南市勞工局做工行善團的志工，為實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，犧牲假日在溫馨的母親節仍辛勤為弱勢族群修屋。

▲台南市勞工局做工行善團的志工，為實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，犧牲假日在溫馨的母親節仍辛勤為弱勢族群修屋，市長夫人親自慰勞辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團的志工，為實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，犧牲假日在溫馨的母親節仍辛勤為弱勢族群修屋，市長夫人親自慰勞辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團的志工，為實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，犧牲假日在溫馨的母親節仍辛勤為弱勢族群修屋，市長夫人親自慰勞辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

12日志工夥伴兵分多路，分別到麻豆區、永康區的南工街及復國一路進行修繕，及前往官田區二手家具倉庫整理、搬運家具。而油漆工會志工至麻豆區，電氣及木工志工至永康區復國一路進行最後施工，對於志工們的奉獻精神，兩地的屋主均滿心感謝溢於言表。

▲台南市勞工局做工行善團的志工，為實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，犧牲假日在溫馨的母親節仍辛勤為弱勢族群修屋，市長夫人親自慰勞辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長夫人亦特地帶水果到場慰勞志工，並送每位志工寓意「乎好」的火鶴花束。電氣工會杜文寶理事長也準備蛋糕一同慶祝母親節。另林冠維議員、李宗霖議員服務團隊吳依潔、三合里里長葉鸿娥、麻口里里長鍾慧琴、大台南總工會陳美靜副理事長等人亦準備餐點、飲品等到場慰勞志工。

▲台南市勞工局做工行善團的志工，為實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，犧牲假日在溫馨的母親節仍辛勤為弱勢族群修屋，市長夫人親自慰勞辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日修繕居住於永康區年約90多歲的王姓屋主，現與80多歲的案妻及已婚孫子、孫媳一同居住。王姓屋主為貼補家用，偶而會擺攤賣豆花，孫子則從事保全工作，但因收入微薄、經濟狀況不佳，一直無力整修屋內已經老舊且殘破的天花板。勞工局在獲知消息後，隨即前往場勘，號召志工們的力量，由泥水工會志工先進行天花板拆除作業、電子加工工會志工進行屋頂鋼板更新施工，最後由電氣工會志工進行電線配置、燈具更換及木工工會志工進行天花板輕鋼架施工等，同時做工行善團也完成了第257戶，透過志工伙伴們的齊心協力，讓王姓屋主重獲一個安穩舒適的家。

▲台南市勞工局做工行善團的志工，為實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，犧牲假日在溫馨的母親節仍辛勤為弱勢族群修屋，市長夫人親自慰勞辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團的志工，為實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，犧牲假日在溫馨的母親節仍辛勤為弱勢族群修屋，市長夫人親自慰勞辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

同樣居住於永康區的李姓案主，長期無收入且丈夫去年過世，與左眼失能、有心絞痛的女兒及打工的兒子同住，家中無穩固定收入。屋中天花板有剝落情形，門窗、燈具等過於老舊須更換，但無法負荷房屋修繕的費用，本局接獲通報後前往會勘並排定修繕期程。今日木工工會及電氣工會前往永康區李姓案主家，進行牆壁美化板、天花板輕鋼架施工和電線配置、安裝燈具、加壓機及熱水器施工，後續還有油漆工會進場施作，期待經過志工們一連串的修繕能讓案主有舒適溫馨的家。

▲台南市勞工局做工行善團的志工，為實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，犧牲假日在溫馨的母親節仍辛勤為弱勢族群修屋，市長夫人親自慰勞辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團的志工，為實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，犧牲假日在溫馨的母親節仍辛勤為弱勢族群修屋，市長夫人親自慰勞辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團的志工，為實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，犧牲假日在溫馨的母親節仍辛勤為弱勢族群修屋，市長夫人親自慰勞辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

居住於麻豆區麻口里的低收入戶黃姓案主，原本老屋使用已久，每逢下雨時都須要用水桶接水，天花板也大片剝落，生活上極為不易。經歷勞工局與做工行善團多次進場修繕，本週除了台南市鋁製品製造裝配職業工會余理事長親自先為案家安裝鋁門，以及台南市電子機械加工職業工會協助水槽維修，今日由台南市油漆工程業職業工會接力進行牆壁、油漆粉刷美化施工，另外台南市餐飲產業工會郭理事長率領工會志工為大家準備美味的中餐，讓當日修繕的志工可以在辛勞工作之後享受一頓美味的佳餚。麻豆口完成後，做工行善團也達成第258戶的嶄新里程，讓案家夫婦可以重新擁有一個安居的處所。

▲台南市勞工局做工行善團的志工，為實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，犧牲假日在溫馨的母親節仍辛勤為弱勢族群修屋，市長夫人親自慰勞辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市勞工志願服務協會志工也同樣犧牲假期，至官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫，將各界捐贈的二手家具擦拭乾淨並整理歸類，使家具得以妥善保存，隨時贈送給有需要的修繕弱勢戶。台南市木工業職業工會志工今日亦從新營區搬運二手家具回倉庫，也從倉庫運送床組、衣櫥、電視櫃、沙發、辦公桌、餐桌椅等家具至麻豆區修繕案，作為實用的入厝禮。

▲台南市勞工局做工行善團的志工，為實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，犧牲假日在溫馨的母親節仍辛勤為弱勢族群修屋，市長夫人親自慰勞辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

5/8泥水工會志工也至仁德區謝先生家進行舊屋頂、屋瓦、天花板拆除清運施工，5/10由電子加工工會接力屋頂鐵厝、鋼板更新施工，環境保護局仁德區清潔隊也協助清運拆除物。居住本案場附近的台南市產業總工會宋照濱理事長，本著造福鄉梓的善心，也提供志工午餐與解渴飲料。另5/9泥水工會志工也前往關廟區方姓老翁遭祝融房子，進行舊屋頂屋瓦、天花板拆除清運、房門擴寬牆壁的工程。

▲台南市勞工局做工行善團的志工，為實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，犧牲假日在溫馨的母親節仍辛勤為弱勢族群修屋，市長夫人親自慰勞辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，非常感謝今日前往修繕的家庭志工，在母親節還願意犧牲假期為弱勢朋友修繕房屋。也因為有這些志工們的齊心協力無私奉獻，協助了許多需要幫助的弱勢族群，讓這份善行的推動力與善意的影響力，為社會立下良好的典範，更形成一個善的循環，期待透過大家共同努力，能幫助更多弱勢家庭改善居住環境並重建對未來的盼望。

▲台南市勞工局做工行善團的志工，為實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，犧牲假日在溫馨的母親節仍辛勤為弱勢族群修屋，市長夫人親自慰勞辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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