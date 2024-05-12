任內最後一次母親節！　蔡英文緊抱「鳳梨妹」獻祝福：媽媽辛苦了

▲蔡英文同框愛犬「鳳梨妹」送上母親節祝福。（圖/翻攝蔡英文臉書）

記者郭運興／台北報導

12日是母親節，總統蔡英文今天透過臉書，抱著愛犬「鳳梨妹」送上暖心祝福，向每一位媽媽說聲辛苦了，除了政府持續加強托育、育嬰福利，她希望每一位女性，無論是否身為母親，都能在家中獲得尊重，也能得到實現自己夢想的、追求美好生活的機會。在母親節這一天，她也想祝福每一位媽媽，不只今天快樂，也要天天快樂、幸福、充滿活力。

蔡英文表示，今天是母親節，她要向每一位媽媽說聲，辛苦了。母親這個角色，在大家的印象中，總是堅強又溫柔；但在現實的生活中，每位母親都有自己的故事，她們有堅韌也有脆弱；有時努力奉獻，也有更多時候，面對了許多艱難的選擇，承擔了不同的壓力。

▲蔡英文520即將卸任。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文表示，在過去幾年，政府除了持續推動性別平等，也致力於性別友善職場，鼓勵男性參與分擔家務及育兒工作。政府不僅提升了托育服務的品質，也放寬育嬰留停的申請條件，而育嬰留停津貼，更從六成調升至八成，讓父母可以安心請假照顧孩子，照顧家庭，更是家中每一位成員的責任。

最後，蔡英文希望，每一位女性，無論是否身為母親，都能在家中獲得尊重，也能得到實現自己夢想、追求美好生活的機會。在母親節這一天，除了感謝媽媽的愛與奉獻，她也想祝福每一位媽媽，不只今天快樂，也要天天快樂、幸福、充滿活力。