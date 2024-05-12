極強地磁暴影響！　北京「罕見」出現玫紅色極光　

▲受到極強地磁暴影響， 北京昨晚罕見出現極光 。（圖／翻攝 北京晚報）

記者任以芳／綜合報導

地球磁場爆發特大地磁暴，發生期間於5月10日晚至11日凌晨，大陸新疆阿勒泰、內蒙古錫林浩特、黑龍江漠河都出現了絢麗的極光，北京市郊區延慶石峽關長城西段，都有民眾陸續拍攝到絢爛的紫紅極光，十分罕見。

綜合陸媒報導，大陸國家空間天氣監測預警中心公告，5月10日23時到5月11日11時，地球出現地磁活動，分別為9小時Kp指數（即全球磁場指數，數值越大對應的地磁活動越強）為9的超大地磁暴，3小時Kp指數為8的特大地磁暴。

根據大陸攝影愛好者分享，北京延慶石峽關長城西段的高海拔位置，昨天11日晚上11點左右，泛紅的北部天空出現了一團肉眼可見的玫紅色極光，從蜿蜒的長城上空漸漸滑過。此前， 去年2023年12月北京懷柔、門頭溝也罕見地記錄到了極光現象。

▲不少攝影愛好者在北京延慶石峽關長城西段，拍到玫紅色極光 。（圖／翻攝 北京晚報）

為何北京也能拍到極光，北京天文館研究員朱進解讀，發生極強地磁暴現象，原本常見於高磁緯地區的極光，發生範圍會擴大至中低緯地區乃至赤道地區。

地磁暴對民眾日常生活有影響嗎？大陸國家衛星氣象中心空間天氣預報台台長郭建廣表示，地磁暴會對短波通信和導航定位會受到不同程度的影響，對信鴿飛行產生影響。

郭建廣強調，「目前還沒有科學的證明對大眾健康會產生哪些問題，反而是增加看到『極光』幾率。」