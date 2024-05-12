小心感冒！明鋒面、東北季風接力溫差大　「5月難得1字頭」

▲氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天夜晚至明天鋒面通過之後，東北季風南下帶來些微涼空氣，務必留意天氣變化，尤其溫差很容易感冒。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣將轉為不穩定，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（12日）在臉書發文表示，今天夜晚至明天鋒面通過之後，一股東北季風南下，帶來些微涼空氣，務必留意天氣變化，尤其溫差很容易感冒，5月氣溫還能見到1字頭，也算是相當難得。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，歐、美模式預報均顯示，北台灣的夜間到清晨低溫有機會下探16至18度，中南部地區低溫大約20至22度，白天因為有太陽照射則是溫暖舒適。

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▲氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今晚至明天鋒面通過之後，東北季風南下，有機會帶來些微涼空氣。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，務必留意接下來天氣的變化，尤其溫差很容易感冒，5月氣溫還能見到1字頭，也算是相當難得。

氣象署表示，今天上午各地為多雲到晴的天氣，不過隨著鋒面接近並且通過台灣，中午過後各地降雨機率將逐漸增加，容易有短暫陣雨或雷雨，山區午後雷陣雨的雨勢會比較明顯，入夜後中部以北、宜蘭及花東沿海也有較大雨勢發生的機率。

▲未來溫度預測示意圖。（圖／氣象署提供）

溫度方面，氣象署指出，各地高溫仍然可達30到34度，晚上以後東北季風增強，北台灣低溫21、22度，感受較為涼爽，其他地區為23到25度。今天金門、馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度，東北風增強，晚上起桃園至台南沿海空曠地區、恆春半島及各離島將有8至9級強陣風。