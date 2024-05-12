騎超過20年都不會壞　網點名「2牌太耐操」：好想換車！內行曝原因

▲20年前的機車比較耐操。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

只要機車保養得宜，想要騎個10幾年甚至是20年都不是問題，就有網友表示，身邊有一輛125cc的機車陪了他25年，至今還在服役，好奇大家有沒有一台騎了很久，不管怎樣都不會壞掉機車。貼文曝光，網友點名2牌子的機車超耐操。

有網友在PTT發文，「各位的機車125cc陪伴你最久的是哪台？」山葉GTR 125陪伴他20年，現在還在服役，有滿滿的回憶跟深厚的感情，「現在一直還想修它，完全只是因為有愛而已， 那麼各位，你們的機車陪伴你最久的是哪台？」

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貼文曝光，網友點名2牌子「光陽」以及「山葉」，「豪邁125，騎了14年了沒啥問題」、「光陽G4，現在超後悔報廢的」、「我豪邁當年被納莉水淹過，修一修居然沒事」、「勁戰1代到現在還是很猛」、「SV-MAX，20年了還是每天騎去上班」、「我妹的JOG50，26年」、「4V，幾乎天天騎，騎了21年車架斷裂才退役」、「GTR+1，重點是想換但騎不壞啊」。

此外，也有許多網友稱讚「台鈴」與「三陽」很不錯，「現在路上依然一堆老迪爵才屌」、「我親戚家的舊款迪爵還在騎」、「我家老迪爵跟30幾年高手都還在騎」、「老迪爵，25年，還換殼，不然外型太舊了」、「台鈴GSR125，現在還是很好騎，車箱超大」、「迪爵20年，前陣子換掉了」。

文章後來被轉載至「小老婆汽車機車資訊網」，有內行網友解釋，早期機車之所以耐用，主要是因為其公差容忍度較大，而現代機車的公差容忍度較小，一旦超出容忍範圍，就容易出現問題，「老車對零件的容忍值比較高，欠保養也還能動，新車零件精度比較好但太依賴電系跟保養」、「老車精密不高，容錯率高，造就低故障、壽命長、耐用」。