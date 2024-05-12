有詐欺前科通緝中！24歲妹婿涉3祖孫滅門案　欠債賣帳戶籌錢

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市三重區昨（11）日深夜驚傳祖孫三代的滅門血案！69歲劉姓老婦、30歲二女兒以及3歲孫子全身裹著棉被被發現，屍體皆已嚴重腐臭，推斷死亡時間約1周。據悉，涉有重嫌的二女兒女婿張男疑似欠債，別無他法下將帳戶賣給詐騙集團，目前是警示帳戶狀態。

▲三重祖孫三代死亡逾1周後被發現，二女兒妹婿涉有重嫌。（圖／記者陸運陞攝，下同）



初步了解，24歲的張男有詐欺前科，同時也是詐欺通緝犯，大女兒也透露，母親劉女曾借40萬元給張男，還接到銀行催繳電話，懷疑張男在外負債已走投無路，才把帳戶賣給詐騙集團，目前已列警示帳戶。

回顧本案，大女兒最後一次與母親通電話是在4月23日，5月4日與張男通話時，張男表示媽媽在幫小孩洗澡、手機壞掉，詭異的是，5日起母親不接電話，卻仍陸續傳訊稱手機故障。

▲大女兒表示，母親手機都有持續傳訊息稱手機壞掉，因此拒接電話。



經過1周後，大女兒驚覺不對勁，於11日下午5時許請了鎖匠到母親家查看，卻發現房門反鎖，鎖匠一開門就聞到濃濃屍臭味因此報案。此外，大樓保全也透露，二女兒平常都會叫一大堆外送，這幾天沒叫，就覺得很奇怪，果不其然發生悲劇。

命案現場門窗緊閉，沒有打鬥痕跡，現場是兩房一廳，屋內堆滿吃過的吃用過的免洗紙碗等，命案臥室內，30歲二女兒陳女在中間被灰色棉被蓋住頭、3歲孫子在二女兒右側被黃色小棉被蓋住與毛巾塞嘴、69歲劉姓阿嬤則被粉色棉被蓋住，死因有待檢方相驗釐清。