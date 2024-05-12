魔鬼藏在細節裡！桃園提升覆工蓋鈑抗滑能力　確保通行安全

▲桃園提升覆工蓋鈑抗滑能力，確保通行安全。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局11日表示，該局昨日派員前往自辦「市龜山區林口南區污水下水道第二期工程分支管網及用戶接管第一標工程」，檢測所有路面覆工蓋鈑的抗滑係數，平均達87BPN，遠高於法規要求50BPN以上，現場平整度為1及3公厘，亦符合法規要求正負6公厘以內，日後將定期加強抽查，並要求BOT廠商落實自主管理，以確保行車安全。

水務局表示，根據道路主管機關交通部公路局112年頒布「交通部公路局受理挖掘公路作業程序手冊」，其人手孔蓋抗滑能力依「英式擺錘抗滑試驗」於濕環境下實測抗滑值應在50BPN以上，而鋪面平整度採用3公尺直規量測單點高低差小於正負6公厘，方可確保通行安全。

桃園2020年5月曾發生民眾騎電動腳踏車行經覆工蓋板，卻滑倒重摔意外，考量行車安全攸關用路人生命安全，因此檢討後明訂覆工蓋板抗滑值要大於65BPN以上，不足者要增加防摩擦漆或更換鐵板，且與路面高低差不能超過6公厘，經嚴格要求後就沒有再傳出傷亡意外，未來將會再持續加強抽檢，保障用路人的行車安全。

推動污水下水道系統建設的過程中，會造成交通堵塞以及道路破壞等影響，造成市民不便，但完成後，留下的建設將有效提升居住品質，請市民多多體諒，一同為步行城市努力。