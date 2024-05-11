　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網紅撒錢險釀災！許淑華呼籲北市府規範　「避免梨泰院慘劇上演」

▲網紅「Mr.R（R哥）」10日晚間在北市信義區舉辦撒錢活動，現場爆發嚴重推擠。（圖／翻攝自Mr.R IG／民眾提供）

▲網紅「Mr.R（R哥）」昨（10日）晚間在台北市信義區舉辦「撒錢」活動，現場爆發嚴重推擠。（圖／翻攝自Mr.R IG／民眾提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

網紅Mr.R 昨晚在台北市信義區發起撒錢活動，據了解，活動現場湧入3000人，除了導致警車遭到包圍，更差點發生大規模「踩踏事件」。對此，台北市議員許淑華今（11日）表示，北市府應該研擬「商圈、鬧區等人潮易聚集場所」相關規範，讓警察、消防單位第一時間可以掌握狀況，給予相關協助。

許淑華提到，昨晚由網紅「Mr.R」網路發起的撒錢活動，在信義區鬧區一帶舉辦，引發大量群眾參與。據警方回覆現場人數最多高達3000人，導致民眾發生推擠，還好轄區警方及時到現場，所幸未發生嚴重意外。

▲台北市議員許淑華。（圖／翻攝許淑華臉書）

▲台北市議員許淑華。（圖／翻攝許淑華臉書）

許淑華說明，目前警方雖以違反《刑法》公共危險罪偵辦，但市府針對商圈、鬧區臨時性活動並沒有完整配套規範。然而當今社群媒體使用人數非常多，透過網路號召的活動，難以預估參與人數，若因現場活動造成群眾情緒高漲，可能發生意外，產生公共危險之虞。所以許淑華呼籲，北市府應該正視網路號召活動公共安全，避免梨泰院慘劇在台灣上演！

依據目前《臺北市大型群聚活動安全管理自治條例》只明文規範，每場次預計聚集人數達1000人以上，且持續2小時以上活動，但並未規範這類臨時性的網路號召活動，更無法估計出席參與人數。

所以在保障民眾安全的前提下，許淑華具體要求北市府應該研擬在「商圈、鬧區等人潮易聚集場所」相關規範，讓警察、消防單位第一時間可以掌握狀況，給予相關協助，她也會持續在議會監督市府，要求政府一定要做出因應措施，共同守護大家的安全。

ET快訊
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

520就職預演明亮相！國軍空中兵力操演　首場13日清晨6時實施

提醒民進黨不能有私心　陳水扁預測2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁讚當市長綽綽有餘　陳亭妃：規則就是全民調「相信賴清德」

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨吳淑珍很開心

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心：試圖削弱歐美聯盟

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件：這些不適用

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦案

藍提修《罷免法》遭綠轟　凌濤嗆：賴清德放任「皇親國戚」挑釁？

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

520就職預演明亮相！國軍空中兵力操演　首場13日清晨6時實施

提醒民進黨不能有私心　陳水扁預測2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁讚當市長綽綽有餘　陳亭妃：規則就是全民調「相信賴清德」

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨吳淑珍很開心

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心：試圖削弱歐美聯盟

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件：這些不適用

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦案

藍提修《罷免法》遭綠轟　凌濤嗆：賴清德放任「皇親國戚」挑釁？

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了！　「12月辦婚禮」對象身分曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

直擊紅孩兒馬國賢「蹲坐路邊吃便當」　落魄大叔造型突講話超大聲

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

大谷翔平結婚後還是睡10小時　採取二段式睡覺

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

政治熱門新聞

國軍空中兵力致敬520就職預演　首場13日清晨6時實施

陳水扁預測：2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁挺當市長　陳亭妃：相信賴清德

又是他！男狂拍徐巧芯住家身分曝光

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦

白朗峰隧道如煉獄　燒3天39死

林濁水揭陳水扁一惡行　「害慘民進黨憑什麼要特赦？」

新北三重3祖孫滅門案　侯友宜要求速辦案查明真相

巧芯媽開嗆騷擾者　道歉女兒：我太痛苦了

更多熱門

相關新聞

R哥親吐撒錢動機：上次10個紅包發不完

R哥親吐撒錢動機：上次10個紅包發不完

網紅R哥「Mr.R」10日晚間在信義區兩度發起「撒錢活動」，引發逾3000人到場，險些釀成推擠、踩踏事件。警方獲報後展開偵辦，今(11日)傳喚R哥到案，全案依公共危險罪偵辦。R哥做完筆錄後親吐「撒幣」動機，表示是受到國外網紅啟發，純粹只是想在艱苦的環境中帶給大家小確幸和希望。

市長任內頻見財團！前幕僚勸柯文哲認錯　怒問：有登錄廉政平台嗎？

市長任內頻見財團！前幕僚勸柯文哲認錯　怒問：有登錄廉政平台嗎？

送老婆的母親節禮物　蔣萬安送花、帶二寶跑行程分擔壓力

送老婆的母親節禮物　蔣萬安送花、帶二寶跑行程分擔壓力

柯文哲會沈慶京沒做廉政登錄　蔣萬安：政風跟檢調已介入調查

柯文哲會沈慶京沒做廉政登錄　蔣萬安：政風跟檢調已介入調查

520就職典禮賴清德唱國歌？　蔣萬安：總統完整唱國歌很正常

520就職典禮賴清德唱國歌？　蔣萬安：總統完整唱國歌很正常

關鍵字：

許淑華網紅撒錢Mr.R信義區台北市

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面