網紅撒錢險釀災！許淑華呼籲北市府規範　「避免梨泰院慘劇上演」

▲網紅「Mr.R（R哥）」昨（10日）晚間在台北市信義區舉辦「撒錢」活動，現場爆發嚴重推擠。（圖／翻攝自Mr.R IG／民眾提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

網紅Mr.R 昨晚在台北市信義區發起撒錢活動，據了解，活動現場湧入3000人，除了導致警車遭到包圍，更差點發生大規模「踩踏事件」。對此，台北市議員許淑華今（11日）表示，北市府應該研擬「商圈、鬧區等人潮易聚集場所」相關規範，讓警察、消防單位第一時間可以掌握狀況，給予相關協助。

許淑華提到，昨晚由網紅「Mr.R」網路發起的撒錢活動，在信義區鬧區一帶舉辦，引發大量群眾參與。據警方回覆現場人數最多高達3000人，導致民眾發生推擠，還好轄區警方及時到現場，所幸未發生嚴重意外。

▲台北市議員許淑華。（圖／翻攝許淑華臉書）

許淑華說明，目前警方雖以違反《刑法》公共危險罪偵辦，但市府針對商圈、鬧區臨時性活動並沒有完整配套規範。然而當今社群媒體使用人數非常多，透過網路號召的活動，難以預估參與人數，若因現場活動造成群眾情緒高漲，可能發生意外，產生公共危險之虞。所以許淑華呼籲，北市府應該正視網路號召活動公共安全，避免梨泰院慘劇在台灣上演！

依據目前《臺北市大型群聚活動安全管理自治條例》只明文規範，每場次預計聚集人數達1000人以上，且持續2小時以上活動，但並未規範這類臨時性的網路號召活動，更無法估計出席參與人數。

所以在保障民眾安全的前提下，許淑華具體要求北市府應該研擬在「商圈、鬧區等人潮易聚集場所」相關規範，讓警察、消防單位第一時間可以掌握狀況，給予相關協助，她也會持續在議會監督市府，要求政府一定要做出因應措施，共同守護大家的安全。