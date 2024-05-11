R哥親吐撒錢動機！道歉「不知道這麼多人」：上次10個紅包發不完

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

網紅R哥「Mr.R」10日晚間在信義區兩度發起「撒錢活動」，引發逾3000人到場，險些釀成推擠、踩踏事件。警方獲報後展開偵辦，今(11日)傳喚R哥到案，全案依公共危險罪偵辦。R哥做完筆錄後親吐「撒幣」動機，表示是受到國外網紅啟發，純粹只是想在艱苦的環境中帶給大家小確幸和希望。

▲網紅R哥今(11日)現身派出所做筆錄。（圖／記者邱中岳攝）

R哥走出派出所見到媒體後，開頭就先道歉，不斷說著對不起，並表示自己沒有惡意、本意是好的，也沒有任何營利或贊助，純粹就是想發錢給大家，沒想到會有這麼多人來，造成社會困擾很抱歉，未來會與孤兒院或流浪動物之家規劃合作，「我會自己帶頭捐，再請大家捐款、捐物資，我想這樣更有意義。」

R哥透露，會選擇撒錢活動原因是先前看到國外網紅Mr.Thank You一直在發錢，因此才會受到啟發，動機單純是希望大家快樂，「在這麼艱苦的環境裡，可以有小確幸和希望。」R哥說，事實上這不是他第一次發錢，上次還有在IG限動發起在信義區威秀前發紅包的活動，只準備10個紅包還發不完，「那次根本沒人理我，不知道昨天會有這麼多人，真的很抱歉。」

現場媒體提問是否跟藝人王大陸認識？R哥表示，王大陸是高中的學弟，以前熟，但很久沒聯絡了，現在不太熟，這次的事件跟王大陸完全沒有關係。R哥坦言，有在國外做珠寶生意，也有投資加密貨幣，自己都是從合法合規的管道賺錢，過去沒有案底，也沒有收任何資金，「我要聲明，我從來沒說自己很有錢，發錢只是希望大家快樂，比我有錢的很多，我只是拍影片散播快樂給大家。」

針對培根昨夜也在現場發玩具鈔一事，R哥回應自己手上有影片，培根發假鈔後也有很多人tag他，「我沒有跟他(培根)聯絡，私底下也不認識他，所以他的行為我無法多做評價，我沒有生氣、也沒有介意，只希望大家知道，我從來不發假鈔。」

▼R哥在信義區發起撒錢活動，吸引逾3000人到場。（圖／翻攝自Mr.R IG／民眾提供）