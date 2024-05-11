市長任內頻見財團！前幕僚勸柯文哲認錯　怒問：有登錄廉政平台嗎？

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

繼北士科、京華城等案後，民眾黨主席柯文哲近日再爆，在「萬大第一果菜及魚類批發市場改建案」中，涉嫌圖利中華工程，且在市長任內曾頻繁與中華工程、京華城老闆沈慶京見面，卻未登載廉政平台，遭北市議員質疑不符合柯文哲自許的公開透明精神。對此，柯文哲前幕僚吳靜怡今（11日）表示，錯了就認錯，並怒問，連最基礎的「受贈財物、飲宴應酬、請託關說」柯文哲市長是不是都沒有登錄到廉政平台？

關於「雙子星、北士科、第一果菜市場」等案，吳靜怡在臉書發文質疑，柯文哲有沒有玷污白色的黨旗？黨內沒有人敢說，可是The human is human！（人就是人）

吳靜怡怒問，這些案子的過程，到底有沒有符合柯文哲制定的廉政規範呢？會議紀錄、相關公文都應該網路公告並用身分證即可調閱，可是連最基礎的「受贈財物、飲宴應酬、請託關說」柯文哲市長是不是都沒有登錄到廉政平台？

▲柯文哲前幕僚吳靜怡。（圖／記者林敬旻攝）

吳靜怡提及，像是現在被媒體披露的與新光或是威京集團見面，不只這些，包含一些財團在國賓飯店聚餐是不是也沒登錄？「裡面的人難道沒有相關集團也拿了一些案子，更別說華麗的招待所了，局處首長有沒有一起去同歡呢？」

吳靜怡認為，清廉是一種態度，而不是一味指著不跟你一起同流合汙的人，整天說別人「需要賺錢」，又或者指著不跟你共謀的人說人家「招搖撞騙」。「你哪裡來的良心，整天說你會金剛經。」

吳靜怡直指，柯文哲必須承認To err is human！（人非聖賢）「本來我們一群人是要對你forgive divine，但你和你一群同夥的人不配我們的寬恕。」

最後，吳靜怡強調，錯了，就認錯，「而不是還讓底下的人指著我罵！對，我就在說你，給你臉，你不要臉」。