東基60週年！感謝外籍宣教士奉獻　饒慶鈴為創院院長繫上勇士帶

▲臺東縣長饒慶鈴為創院院長譚維義醫師繫上勇士帶。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東基督教醫院60週年慶，臺東縣長饒慶鈴11日應邀參加成功診所「以愛傳承」活動，為宣教士代表、東基創院院長譚維義醫師繫上勇士帶，感謝過往宣教士對臺東付出的愛、及東基60年來以豐富的醫療資源與經驗，協助提升縣民平均餘命，提供優質醫療服務。

饒慶鈴提到，感謝東基60年來深耕臺東，1964年開始，譚維義醫師與外籍宣教士沿著東海岸展開巡迴醫療，在成功鎮設立第一個醫療據點「成功診所」，直到現在仍持續提供完善醫療資源與服務。不論是近年通過緊急醫療「急診中度級能力評定」，疫情期間與縣府並肩，做物資整備及各種防疫作為，今年更在急性腦中風、急性冠心症、高危險妊娠及新生兒醫療、加護病房等通過具備中度級能力評定，提供更優質照護。

臺東縣府也與東基公益攜手完成簽約儀式，透過公私協力合作，活化近10公頃的太平榮家舊址，打造全國面積最大的公有地長照園區，具有照顧、醫療、居住、預防保健等多功能，為長者提供更好的生活福祉。

東基緣起於1964年，外籍宣教士沿著東海岸展開巡迴醫療，當地以阿美族為主要族群之一，在成功鎮設立第一個醫療據點「成功診所」。今日饒慶鈴向外籍宣教士致敬，為東基創院院長譚維義醫師繫上勇士帶。在阿美族文化中，贈予勇士帶象徵贏得部落族人肯定與尊敬，感謝宣教士奉獻最精華的歲月造福縣民。東基服務範圍不斷擴大，從醫療到公益事業，為縣民提供幫助。

60週年活動，安排自美返台高齡94歲的創院院長譚維義醫師(譚爸爸)，重回「成功診所」舊址，與昔日在診所共事的護理人員黃美蓮護理師、第一位外傷處置的病人高秋美，在目前僅存的紅磚牆前重溫昔日情景。同時，阿美族人獻唱歌曲，演唱者皆為東海岸阿美族人或阿美族媳婦的東基同工，以及譚爸爸與東基公益總執行長呂信雄、東基院長馬堅毅醫師等公益伙伴代表合影，象徵醫院轉變及延續宣教士精神「愛是永不止息」，最後由卑南族創作歌手吳昊恩以感恩音樂見證。