台東生鮮蔬果殘留農藥抽驗　檢驗結果7件不合格

▲生鮮蔬果農藥殘留量檢測有7件不合格。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為維護台東縣民食用生鮮蔬果安全，台東縣衛生局1月到4月份前往傳統市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，抽驗生鮮蔬果共計70件，檢驗結果63件與規定相符，7件蔬果殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」，包括：新香、九層塔(2件)、國產甜豆、冷凍草莓、菠菜、台灣紅小辣椒等7件。其中5件產品來源為外縣市，已移來源縣市衛生局辦理；2件產品為台東縣農民種植供應，則送縣府農業處辦理(1件調查中，1件已裁處)。

台東縣衛生局表示，抽驗生鮮蔬果品項有小葉菜類、根莖菜類、大漿果類、小漿果類、瓜菜類、豆菜類、果菜類、柑桔類、核果類、包葉菜類等，檢驗農藥殘留量，若檢出超過限量標準，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款規定，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另販售業者應以保存來源證明文件5年以上，若販售業者無法交代產品來源，依食安法第47條規定將可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。故提醒蔬果販賣業者應主動索取並保留完整的產品交易憑證，並將產品外箱來源資訊(如廠商名稱、供應代號等)拍照存證，一旦發現蔬果農藥殘留等問題，有助於追查產品來源。

台東縣衛生局孫國平局長提醒，民眾選購蔬果時，除選擇當季蔬果外，可挑選具生產追溯QR-Code、產銷履歷等可溯源農產品標章者，以確保安全；蔬果烹調、食用前，以流動清水浸泡再沖洗，烹煮蔬菜時，可將鍋蓋打開，以利殘留農藥揮發；民眾若有任何食品安全疑慮，請撥打食安專線089-331172衛生局食品藥政科洽詢。