臺東縣政府為全障運傳遞聖火選手打氣　允諾全力支持

▲全障運傳遞聖火，台東縣府允諾全力支持。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

「全障運IN南投」113全國身心障礙國民運動會將於25至28日在南投縣舉行，10日大會聖火在國立臺東大學附屬特殊教育學校進行交接後一路北上花蓮繼續傳遞，代表聖火交接工作的臺東縣政府教育處長蔡美瑤嘉勉聖火組辛勞，表達臺東縣全力支持全障運舉辦，也感謝南投縣政府給予特教孩子很好的學習機會，期許臺東代表隊展現佳績。

今年全國身心障礙國民運動會大會聖火4月30日於南投市中興新村圓環引燃儀式，隨即由國立南投特殊教育學校啟動傳遞聖火工作。今年大會聖火傳遞特別以各縣市特殊教育學校或設有特教班之學校為縣市交接致敬地點，以鼓勵身心障礙者走出戶外接觸運動，積極發揮自我潛能，並傳遞全國身心障礙國民運動會活動正式開始。



大會聖火車隊於今日上午9點抵達臺東特教學校廣場，由教育處長蔡美瑤、特教學校校長室秘書秘書鄭復耀代表迎接，歡迎南投縣政府教育處聘任督學鍾美月率領的聖火隊蒞臨，也預祝全障運順利圓滿，並感謝南投縣今年承辦身障運精心安排到全國特殊教育學校或設有特教班之學校縣市傳遞，讓孩子們有體驗及學習機會，蔡處長並接下聖火，完成臺東縣交接傳遞工作，聖火組代表南投縣長許淑華向臺東縣政府致敬，同時贈送縣長饒慶鈴紀念品，也歡迎臺東鄉親賽會期間到南投觀賽或旅遊，而教育處也代表縣長回贈臺東好物。

儀式中，鍾督學從聖火組手中接過聖火，轉交給臺東縣，由蔡處長代表接受，接著南投縣聖火隊員也與臺東縣聖火隊國立臺東大學附屬特殊教育學校7名選手，順利完成聖火交接並進行傳遞，再由南投縣聖火隊一路北上繼續傳遞到下一個縣市。

教育處蔡美瑤處長代表縣長饒慶鈴歡迎全障運聖火傳抵臺東，慰勉大會聖火組辛勞，期許參與全障運選手運動精神傳承如聖火般綿延不斷，希望臺東代表隊比賽成績亮麗，打破以往成績。

縣府教育處指出，今年全國身障運於5月25日至28日在南投縣暨各競賽場地舉行，臺東縣代表隊職員及選手共128名，參加11個競賽項目，有肢障田徑、肢障射擊、肢障桌球、肢障地板滾球及聽障羽球，以及特奧項目的羽球、保齡球、滾球、籃球及輪鞋競速等。