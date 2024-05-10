　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

臺東縣政府為全障運傳遞聖火選手打氣　允諾全力支持

▲全障運傳遞聖火，台東縣府允諾全力支持。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全障運傳遞聖火，台東縣府允諾全力支持。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

「全障運IN南投」113全國身心障礙國民運動會將於25至28日在南投縣舉行，10日大會聖火在國立臺東大學附屬特殊教育學校進行交接後一路北上花蓮繼續傳遞，代表聖火交接工作的臺東縣政府教育處長蔡美瑤嘉勉聖火組辛勞，表達臺東縣全力支持全障運舉辦，也感謝南投縣政府給予特教孩子很好的學習機會，期許臺東代表隊展現佳績。

今年全國身心障礙國民運動會大會聖火4月30日於南投市中興新村圓環引燃儀式，隨即由國立南投特殊教育學校啟動傳遞聖火工作。今年大會聖火傳遞特別以各縣市特殊教育學校或設有特教班之學校為縣市交接致敬地點，以鼓勵身心障礙者走出戶外接觸運動，積極發揮自我潛能，並傳遞全國身心障礙國民運動會活動正式開始。

大會聖火車隊於今日上午9點抵達臺東特教學校廣場，由教育處長蔡美瑤、特教學校校長室秘書秘書鄭復耀代表迎接，歡迎南投縣政府教育處聘任督學鍾美月率領的聖火隊蒞臨，也預祝全障運順利圓滿，並感謝南投縣今年承辦身障運精心安排到全國特殊教育學校或設有特教班之學校縣市傳遞，讓孩子們有體驗及學習機會，蔡處長並接下聖火，完成臺東縣交接傳遞工作，聖火組代表南投縣長許淑華向臺東縣政府致敬，同時贈送縣長饒慶鈴紀念品，也歡迎臺東鄉親賽會期間到南投觀賽或旅遊，而教育處也代表縣長回贈臺東好物。

儀式中，鍾督學從聖火組手中接過聖火，轉交給臺東縣，由蔡處長代表接受，接著南投縣聖火隊員也與臺東縣聖火隊國立臺東大學附屬特殊教育學校7名選手，順利完成聖火交接並進行傳遞，再由南投縣聖火隊一路北上繼續傳遞到下一個縣市。

教育處蔡美瑤處長代表縣長饒慶鈴歡迎全障運聖火傳抵臺東，慰勉大會聖火組辛勞，期許參與全障運選手運動精神傳承如聖火般綿延不斷，希望臺東代表隊比賽成績亮麗，打破以往成績。

縣府教育處指出，今年全國身障運於5月25日至28日在南投縣暨各競賽場地舉行，臺東縣代表隊職員及選手共128名，參加11個競賽項目，有肢障田徑、肢障射擊、肢障桌球、肢障地板滾球及聽障羽球，以及特奧項目的羽球、保齡球、滾球、籃球及輪鞋競速等。

ET快訊
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

瞬間豪大雨引致高壓斷線！　桃園大園、中壢千餘戶停電

快訊／新竹香山晚間停電！台電曝復電時間：線路設備故障搶修中

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北單身聯誼第2階段開跑　5／13開放網路報名

新北表揚380模範生、30優秀身障生　侯友宜勉勵積極進取

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

人間悲劇！台南男付不出醫藥費出院「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

新北農業局打造生態廊道　減少賞螢車潮路殺風險

基隆防災團隊高階主管研習　北北基桃探訪員山子分洪道

基隆Podcast分享利用心流狀態　提升工作效率與幸福感

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

瞬間豪大雨引致高壓斷線！　桃園大園、中壢千餘戶停電

快訊／新竹香山晚間停電！台電曝復電時間：線路設備故障搶修中

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北單身聯誼第2階段開跑　5／13開放網路報名

新北表揚380模範生、30優秀身障生　侯友宜勉勵積極進取

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

人間悲劇！台南男付不出醫藥費出院「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

新北農業局打造生態廊道　減少賞螢車潮路殺風險

基隆防災團隊高階主管研習　北北基桃探訪員山子分洪道

基隆Podcast分享利用心流狀態　提升工作效率與幸福感

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

大谷翔平結婚後還是睡10小時　採取二段式睡覺

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

地方熱門新聞

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

新竹香山停電！台電：線路設備故障

新北單身聯誼開跑　5／13開放網路報名

瞬間豪大雨致高壓斷線　桃園千戶停電

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北表揚380模範生代表30優秀身障學生

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

烏克蘭1家3口故障帆船修復完成航向新旅程

2歲男童遭凌虐致死台南社會局提升兒少返家標準強化作為

基隆首座寵物公園在暖暖　謝國樑開箱毛孩開心瘋玩

台南做工行善團修屋準內政部長劉世芳到場慰勞

台中「水井嬰屍」案　高大成這麼說

桃園YouBike2.0第二階段　拆轉啟動　

大樓掛292台冷氣 專家：為省電費

更多熱門

相關新聞

臺東縣政府推動原民地區共管

臺東縣政府推動原民地區共管

為使部落能夠與資源治理機關共同推行共管計畫，並維持緊密的合作關係，臺東縣政府9日舉辦利稻、下馬、武陵、歷坵、新化及重安等6個試辦部落與資源治理機關的共管合作意向書簽訂。臺東縣長饒慶鈴表示，臺東是全國第一也是唯一由地方縣市政府主動協助推動部落與資源治理機關合作的縣市，透過共管形成維護傳統文化與自然資源的夥伴關係，期盼共同實踐保障原住民族的土地權益、維持生活及延續文化，並促進土地的保護與永續利用。

普悠瑪公車市區觀光循環線6/3改點

普悠瑪公車市區觀光循環線6/3改點

鸞山森林文化博物館環境教育中心揭牌

鸞山森林文化博物館環境教育中心揭牌

奧運聖火抵馬賽　15萬人擠爆港口觀禮

奧運聖火抵馬賽　15萬人擠爆港口觀禮

高中生體驗分娩陣痛　感謝母親偉大

高中生體驗分娩陣痛　感謝母親偉大

關鍵字：

聖火全障運台東

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面