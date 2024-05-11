台東瑞鄰居護所公益剪趾　讓植物人指「足」健康

▲瑞鄰居護所幫植物人公益剪趾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

對一般人而言剪指甲是小事，對植物人來說卻是「大事」。植物人因長期臥床，指甲變厚、變形，修剪難度增加，剪指甲變的不容易了。10日上午10點，台東瑞鄰居護所負責人簡瑞嚴先生，率領同仁至創世台東院做公益，替植物人公益修剪指甲，讓長期臥床植物人的指甲得到優質護理。

簡瑞嚴分享：「剪指甲看似簡單，卻常被人忽略，因不當剪趾受傷，若未即時發現及處理，讓傷口惡化，有失能的風險。去年時因工作認識創世台東院到宅護士，透過她的介紹了解創世服務內容，並得知院內植物人非常需要指甲護理服務，於是就來協助植物人剪趾，覺得非常有意義。」

創世台東院院長王玉鳳表示：「台東偏鄉能連結的社會資源少之又少，非常感謝瑞鄰居護所，自發性地來幫植物人做指甲護理，並替院民家屬及同仁衛教宣導，讓我們學習到修剪指甲的小細節。」目前台東院安養53位植物人，台東縣到宅服務近100個家庭，提供免費到宅指導照護技巧及原床泡澡等服務。照顧1位植物人每天約需10片尿布，安養院1個月就需1.6萬片尿布，期盼企業及社會大眾隨喜或每月300元助植物人尿布，讓愛不間斷。愛心專線：089-220848。郵政劃撥：50173235，戶名︰創世基金會，備註︰愛助尿布