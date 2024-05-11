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蘋果CEO庫克要退休了？　外媒曝接班可能人選

▲▼蘋果發表會,庫克。（圖／路透）

▲蘋果CEO庫克。（圖／路透）

記者廖婕妤／台北報導

蘋果執行長庫克（Tim Cook）已64歲、達到退休年齡，外界相當關注他的接班人會由誰來擔任，多家外媒揣測，最有可能的人選是現任營運長威廉斯（Jeff Williams）以及硬體工程資深副總特納斯（John Ternus）。

《彭博社》資深記者Mark Gurman近期在Podcast中，談論下一任蘋果執行長的可能人選，其中最常被提名的是現任營運長威廉斯（Jeff Williams），因為庫克被任命為執行長之前，其實曾經擔任賈伯斯手下的營運長。

Mark Gurman表示，威廉斯目前負責蘋果的全部業務及供應鏈，且他的背景與庫克非常相似，包括他在蘋果的任期、到他的MBA學位等，都和庫克非常相像。不過，威廉斯只比庫克小2歲，因此可能對接替庫克構成挑戰。

Mark Gurman指出，在其他潛在候選人中，現年49歲的蘋果硬體工程資深副總特努斯（John Ternus）是一個備受關注的名字，「他於2021年加入蘋果高階主管團隊，且職位晉升很快，還曾擔任負責Mac電腦工程的副總裁，並參與了iPad、AirPods、iPhone和 Apple Watch的硬體工程，現在他基本上負責蘋果所有賺錢的硬體。」

Mark Gurman也補充說，特努斯最近甚至在公司高管會議上扮演了「主角」的角色，庫克邀請他在線上「Let Loose」活動中介紹iPad Air。

 
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