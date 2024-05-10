蘋果AI手機將來臨！　專家曝6月WWDC將有亮點

▲蘋果強調今年推出的iOS 18能結合更多AI新功能 。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

蘋果新一代iPad搭載最新AI晶片M4，讓外界對今年6月的WWDC 2024開發者大會充滿期待。保德信指出，蘋果強調今年推出的iOS 18能結合更多AI新功能，並實現邊緣AI運用，這也反應出不論是安卓或iOS陣營，皆在積極投入AI智慧型手機市場。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，由於邊緣AI無須連線至雲端伺服器做運算，反應速度與隱私問題都能得到很好的改善。蘋果在新品發表會上，首先推出了搭載AI功能的iPad，而在6月的WWDC 2024，將會揭露更多AI大型語言模型相關的開發細節，這讓市場充滿期待。

▲蘋果新一代iPad搭載最新AI晶片M4。（圖／翻攝自蘋果官網）



根據彭子芸的分析，研調機構初步估計，2023年全球生成式AI智慧型手機市占僅有4％，但到了2024年AI手機出貨量將翻倍成長至破億，整體市占率將上升至8%；至2027年，有望高速成長至40%的滲透率，單年出貨量將提升至5億支以上，顯示AI手機商機將是下一波智慧型手機銷售的重點。

除了AI手機外，AI PC也成為市場焦點，彭子芸認為，隨著AI軟體應用的普及，AI PC已成為企業爭奪的重點市場。研調機構預期，全球AI PC在今年底滲透率有機會達到近2成，並在最快3年內大幅提升至整體電腦市場的6成。

彭子芸進一步指出，當前投資環境對於生成AI所衍生的硬體及原物料供應鏈需求相當有利。企業具有更高的估值與更強健的財務狀況，對於未來3年將持續放大獲利潛力的機會相當有信心，過去被視為逆風因子的利率環境，也將轉向成順風動能，為投資環境提供助力。

彭子芸建議投資人專注於成長性高的產業供應鏈，搭上這波由AI創造的多頭列車，這將是一個極具潛力的投資機會，值得投資者們密切關注。