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蘋果罕見道歉了！　iPad Pro新廣告「輾壓人類創意」被罵爆

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘋果公司（Apple）7日釋出新款iPad Pro廣告，用液壓機壓扁書籍、相機及樂器等物品後變出一台iPad Pro，影片曝光被炎上，挨轟「輾壓人類創意」，就連男星休葛蘭（Hugh Grant）都出面怒批「破壞人類經驗」，蘋果9日為此罕見向大眾道歉。

蘋果行銷傳播副總裁邁倫（Tor Myhren）9日向美國雜誌《廣告時代》（Ad Age）聲明解釋，這則廣告旨在展現創意如何被壓縮進iPad裡，卻未達到歌頌創意的目的，「我們的目標是永遠讚揚用戶利用iPad表達自己，以及將想法化為現實的所有方式」，但「在這段影片中並未達成目的，我們很抱歉」。

▲▼ 蘋果新廣告被罵爆。（圖／翻攝自X）

▲ iPad Pro廣告壓扁樂器、書籍等物品，還有表情符號。（圖／翻攝自X）

BBC報導，蘋果在廣告中試圖展現新款iPad功能，例如收看電視節目、聽音樂和打電動，並強調機身非常輕薄，卻使用近十年熱門的液壓機概念拍攝，輾壓象徵人類創意工具的同時也自毀聲譽。憤怒的網友指控，這則廣告並未彰顯科技的激勵效果，反而展現科技如何扼殺創造力。

此前，演員休葛蘭怒轟這則廣告是「矽谷對人類經驗的破壞」；長期反對將人工智慧（AI）應用於影業的演員兼電影製作人潔絲汀貝特曼（Justine Bateman）直言，蘋果「摧毀了藝術」；知名作曲家洪特（Crispin Hunt）則稱，破壞樂器令人聯想到焚燒禁書。

►蘋果才推新iPad Pro廣告就炎上　暗喻AI輾壓創意被轟：行銷災難

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