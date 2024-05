蘋果才推新iPad Pro廣告就炎上　暗喻AI輾壓創意被轟：行銷災難

記者趙蔡州/綜合報導

蘋果7日才發表最新iPad Pro型號,不料短短1天iPad Pro廣告就發生爭議,原因是蘋果CEO庫克(Tim Cook)在X發布iPad Pro廣告中,安排讓油壓機將樂器、喇叭、相機等包含「人類創造力」的東西壓扁,最後變成一台iPad Pro,影片與貼文一出,立刻引起許多網友與演藝名人撻伐。

庫克在X發布iPad Pro廣告影片可以看見,一台油壓機上放滿了電唱機、喇叭、鋼琴與吉他、電視、藝術品、顏料、電動遊戲機、相機等,代表人類文化發展與創造的東西,這些東西在1分鐘內全部被油壓機壓爛,最終變成蘋果最新推出的史上最薄且功能強大的iPad Pro。

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG