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蘋果才推新iPad Pro廣告就炎上　暗喻AI輾壓創意被轟：行銷災難

記者趙蔡州／綜合報導

蘋果7日才發表最新iPad Pro型號，不料短短1天iPad Pro廣告就發生爭議，原因是蘋果CEO庫克（Tim Cook）在X發布iPad Pro廣告中，安排讓油壓機將樂器、喇叭、相機等包含「人類創造力」的東西壓扁，最後變成一台iPad Pro，影片與貼文一出，立刻引起許多網友與演藝名人撻伐。

庫克在X發布iPad Pro廣告影片可以看見，一台油壓機上放滿了電唱機、喇叭、鋼琴與吉他、電視、藝術品、顏料、電動遊戲機、相機等，代表人類文化發展與創造的東西，這些東西在1分鐘內全部被油壓機壓爛，最終變成蘋果最新推出的史上最薄且功能強大的iPad Pro。

儘管對於蘋果而言，廣告可能是想表達，未來聽音樂或創作音樂、玩遊戲、欣賞藝術、拍照或錄影，不用再攜帶一大堆器材，只要一台iPad Pro即可全部完成，然而對於正在擔心AI（人工智慧）威脅創意產業的創意工作者而言，廣告只讓這些人解讀是科技發展正在破壞文化產業，讓不少網友指責蘋果缺乏敏感度。

▲▼肯定AI「碾壓」創意？ 蘋果新款iPad Pro廣告挨批。（圖／翻攝自蘋果YouTube）

▲新iPad Pro廣告引起不少網友不滿。（圖／翻攝自蘋果YouTube）

庫克貼出這支iPad Pro後火速遭到不少網友與名人撻伐，像是英國男星休葛蘭（Hugh Grant）就留言「這是把人類經歷破壞殆盡，感謝矽谷」。美國女星潔絲汀（Justine Bateman）也說「說實話，你們到底發生什麼事情了」。

用戶Takuta說，「當我看見樂器、相機等創作工具被摧毀時，我感覺十分難過，我認為創作者不會喜歡這個影片」。用戶Judd Baroff也說，「我無法確定，『肆意破壞這個世界上所有美好事物』，真的是你們想要的氛圍？」

用戶Yuval Kardov更說，「40年前，蘋果1984年發布那一個廣告，作為反對反烏托邦未來的大膽聲明，如今你們就是那個反烏托邦的未來，恭喜」。

用戶Geoffrey Miller更說，「這是我看過最殘忍、最狀況外的廣告，（蘋果）你們應該解雇所有行銷人員，這個廣告對你們的品牌來說簡直是災難」。

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