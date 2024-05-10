蘋果才推新iPad Pro廣告就炎上　暗喻AI輾壓創意被轟：行銷災難

記者趙蔡州／綜合報導

蘋果7日才發表最新iPad Pro型號，不料短短1天iPad Pro廣告就發生爭議，原因是蘋果CEO庫克（Tim Cook）在X發布iPad Pro廣告中，安排讓油壓機將樂器、喇叭、相機等包含「人類創造力」的東西壓扁，最後變成一台iPad Pro，影片與貼文一出，立刻引起許多網友與演藝名人撻伐。

庫克在X發布iPad Pro廣告影片可以看見，一台油壓機上放滿了電唱機、喇叭、鋼琴與吉他、電視、藝術品、顏料、電動遊戲機、相機等，代表人類文化發展與創造的東西，這些東西在1分鐘內全部被油壓機壓爛，最終變成蘋果最新推出的史上最薄且功能強大的iPad Pro。

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG — Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024

儘管對於蘋果而言，廣告可能是想表達，未來聽音樂或創作音樂、玩遊戲、欣賞藝術、拍照或錄影，不用再攜帶一大堆器材，只要一台iPad Pro即可全部完成，然而對於正在擔心AI（人工智慧）威脅創意產業的創意工作者而言，廣告只讓這些人解讀是科技發展正在破壞文化產業，讓不少網友指責蘋果缺乏敏感度。

▲新iPad Pro廣告引起不少網友不滿。（圖／翻攝自蘋果YouTube）

庫克貼出這支iPad Pro後火速遭到不少網友與名人撻伐，像是英國男星休葛蘭（Hugh Grant）就留言「這是把人類經歷破壞殆盡，感謝矽谷」。美國女星潔絲汀（Justine Bateman）也說「說實話，你們到底發生什麼事情了」。

用戶Takuta說，「當我看見樂器、相機等創作工具被摧毀時，我感覺十分難過，我認為創作者不會喜歡這個影片」。用戶Judd Baroff也說，「我無法確定，『肆意破壞這個世界上所有美好事物』，真的是你們想要的氛圍？」

用戶Yuval Kardov更說，「40年前，蘋果1984年發布那一個廣告，作為反對反烏托邦未來的大膽聲明，如今你們就是那個反烏托邦的未來，恭喜」。

用戶Geoffrey Miller更說，「這是我看過最殘忍、最狀況外的廣告，（蘋果）你們應該解雇所有行銷人員，這個廣告對你們的品牌來說簡直是災難」。