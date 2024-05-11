女從小沒媽媽… 患「康乃馨身心症候群」　遇母親節就痛苦想哭

▲女子因母親從小離開她，罹患康乃馨身心症候群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者賴文萱／高雄報導

母親節快樂嗎？高雄一名33歲的上班族C小姐，因為4歲時父母失和母親離家，因此只要每當母親節來臨時，看到鋪天蓋地的各種慶祝活動，就會感到痛苦、偷偷哭泣，醫生判斷她罹患「康乃馨身心症候群」。所幸C小姐後續經過藥物輔助及心理治療，終於能走出來，坦然面對母親節。

33歲上班族C小姐因為頭痛、失眠等自律神經失調症狀，合併頭暈心悸胸悶等恐慌症發作前來就醫。她自訴，父母失和，4歲時母親就離開了，一直覺得是自己不好，所以媽媽才會不要她，讓她孤單長大。所以從小每當母親節學校要寫作文、賀卡、合唱獻歌、製作紙雕康乃馨…就很痛苦、偷偷哭泣。

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▲阮綜合醫院身心科醫師洪櫻娟說明「康乃馨身心症候群」。（圖／記者賴文萱翻攝）

二三十年來，C小姐一提起「媽媽」，心情便瞬間波動、無法收抑眼淚。成年後，C小姐選擇與媽媽同住，冀望彼此呵護，藉此修復心結與創痛，但期待越深失落也越深，尤其每當看到媽媽在冰箱裡塞滿為她準備的食物，就又難過到失控抓狂甚至喘不過氣！懊惱媽媽總是不能和自己想像的一樣，媽媽越試圖表達關愛，卻越是讓她想起那些媽媽空缺的歲月，「覺得自己很壞」成為她揮之不去的夢靨。

阮綜合醫院身心科醫師洪櫻娟說，母親節不只有快樂、感恩的氛圍，對於缺少母愛或與母親有心結難解者而言，母親節前夕鋪天蓋地而來的各種形式慶祝活動，反倒加重了無用自貶、無望消沉、自責愧疚、罪惡自殘等情緒的矛盾糾結，甚至憂鬱，失眠，酗酒，C小姐顯然是罹患「康乃馨身心症候群」。

洪櫻娟指出，被拋棄感與渴望被愛的失落，深深影響她自尊的完整及成年後的生活。C小姐就連在工作與人際關係表現得也缺乏自信，儘管她外表亮麗又能言善道，面對主管的看重和提拔，上一刻還開心分享，轉眼間又懷疑自己不夠好、不堪重任，卻又擔心錯失良機，充滿焦慮不安。

洪櫻娟說，每個孩子都渴望母親的愛，這是與生俱來的本能和需求，但不是每個母親都有能力付出愛，人非完人，母親有她自己困難和問題需要解決，當初她也只是個無助的女人。鼓勵C小姐：「你靠自己長大了，真的很不容易! 而且還長得這麼好、這麼有能力，已經不是當初那個孤單無依的孩子了。」

▲阮綜合醫院身心科醫師洪櫻娟說明「康乃馨身心症候群」。（圖／記者賴文萱翻攝）

後續醫生針對C小姐症狀開立血清素和穩定自律神經的藥物輔助，經過幾次心理治療，C小姐逐漸能與母親平和相處，在工作也有所發揮，目前已晉升為小主管，今年母親節也終於能坦然平靜面對。

洪櫻娟醫師建議，當失落、無望感及挫折、壓力持續，身體會出現一段時間連做檢查也找不出原因的失眠、焦慮、胸悶心悸、頭痛頭暈、腸胃不適、暴躁易怒、寡歡哭泣、酒精濫用等症狀就可能罹患自律神經失調、憂鬱症這類文明病了。

這是需要醫師評估診斷後開立藥物並配合心理治療、放鬆技巧訓練的協助，才可以盡快重獲正能量，度過人生灰暗期，不要抗拒就醫拖延治療，就能早日重拾生命的色彩。