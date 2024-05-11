　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女從小沒媽媽… 患「康乃馨身心症候群」　遇母親節就痛苦想哭

▲康乃馨,母親節. 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子因母親從小離開她，罹患康乃馨身心症候群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者賴文萱／高雄報導

母親節快樂嗎？高雄一名33歲的上班族C小姐，因為4歲時父母失和母親離家，因此只要每當母親節來臨時，看到鋪天蓋地的各種慶祝活動，就會感到痛苦、偷偷哭泣，醫生判斷她罹患「康乃馨身心症候群」。所幸C小姐後續經過藥物輔助及心理治療，終於能走出來，坦然面對母親節。

33歲上班族C小姐因為頭痛、失眠等自律神經失調症狀，合併頭暈心悸胸悶等恐慌症發作前來就醫。她自訴，父母失和，4歲時母親就離開了，一直覺得是自己不好，所以媽媽才會不要她，讓她孤單長大。所以從小每當母親節學校要寫作文、賀卡、合唱獻歌、製作紙雕康乃馨…就很痛苦、偷偷哭泣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄女從小沒媽媽… 患「康乃馨身心症候群」　遇母親節就痛苦想哭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲阮綜合醫院身心科醫師洪櫻娟說明「康乃馨身心症候群」。（圖／記者賴文萱翻攝）

二三十年來，C小姐一提起「媽媽」，心情便瞬間波動、無法收抑眼淚。成年後，C小姐選擇與媽媽同住，冀望彼此呵護，藉此修復心結與創痛，但期待越深失落也越深，尤其每當看到媽媽在冰箱裡塞滿為她準備的食物，就又難過到失控抓狂甚至喘不過氣！懊惱媽媽總是不能和自己想像的一樣，媽媽越試圖表達關愛，卻越是讓她想起那些媽媽空缺的歲月，「覺得自己很壞」成為她揮之不去的夢靨。

阮綜合醫院身心科醫師洪櫻娟說，母親節不只有快樂、感恩的氛圍，對於缺少母愛或與母親有心結難解者而言，母親節前夕鋪天蓋地而來的各種形式慶祝活動，反倒加重了無用自貶、無望消沉、自責愧疚、罪惡自殘等情緒的矛盾糾結，甚至憂鬱，失眠，酗酒，C小姐顯然是罹患「康乃馨身心症候群」。

洪櫻娟指出，被拋棄感與渴望被愛的失落，深深影響她自尊的完整及成年後的生活。C小姐就連在工作與人際關係表現得也缺乏自信，儘管她外表亮麗又能言善道，面對主管的看重和提拔，上一刻還開心分享，轉眼間又懷疑自己不夠好、不堪重任，卻又擔心錯失良機，充滿焦慮不安。

洪櫻娟說，每個孩子都渴望母親的愛，這是與生俱來的本能和需求，但不是每個母親都有能力付出愛，人非完人，母親有她自己困難和問題需要解決，當初她也只是個無助的女人。鼓勵C小姐：「你靠自己長大了，真的很不容易! 而且還長得這麼好、這麼有能力，已經不是當初那個孤單無依的孩子了。」

▲▼高雄女從小沒媽媽… 患「康乃馨身心症候群」　遇母親節就痛苦想哭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲阮綜合醫院身心科醫師洪櫻娟說明「康乃馨身心症候群」。（圖／記者賴文萱翻攝）

後續醫生針對C小姐症狀開立血清素和穩定自律神經的藥物輔助，經過幾次心理治療，C小姐逐漸能與母親平和相處，在工作也有所發揮，目前已晉升為小主管，今年母親節也終於能坦然平靜面對。

洪櫻娟醫師建議，當失落、無望感及挫折、壓力持續，身體會出現一段時間連做檢查也找不出原因的失眠、焦慮、胸悶心悸、頭痛頭暈、腸胃不適、暴躁易怒、寡歡哭泣、酒精濫用等症狀就可能罹患自律神經失調、憂鬱症這類文明病了。

這是需要醫師評估診斷後開立藥物並配合心理治療、放鬆技巧訓練的協助，才可以盡快重獲正能量，度過人生灰暗期，不要抗拒就醫拖延治療，就能早日重拾生命的色彩。

ET快訊
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

大谷翔平結婚後還是睡10小時　採取二段式睡覺

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

生活熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

今明全台變天　「下最大」地區曝

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

快訊／7縣市大雨特報！最新警戒區域曝

貨到付款收到「詐騙包裹」！前物流業者曝解方

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

專家曝驅蚊最快方法　「1電器」比捕蚊燈強

櫛瓜蒸煮完味道超苦！營養師：別吃

鋒面快閃！今晚到明天雷雨炸全台　周二到周五輻射冷卻「溫差大」

暈船台積電主管「我養妳就好」　她驚異常：繼續曖昧？

「寶寶沒有大拇指」家人堅持打胎！她淚：不是大缺陷

不讓民眾追著垃圾車跑！環境部再補助11縣市試辦「定時定點收運」

更多熱門

相關新聞

母親節午後變天！3地雨最猛　下周降溫掉5度

母親節午後變天！3地雨最猛　下周降溫掉5度

好天氣倒數，鋒面明天(12日)母親節下午抵達，各地有降雨機會，中部以北和宜蘭，以及午後的山區雨勢較大，明晚到下周一清晨則是雨最強時刻，下周一鋒面通過後，後續東北季風接力，北台灣將有一波降溫，高溫下滑3到5度，下周四、五又有鋒面形成。

鋒面明下午抵達！雷雨襲2天　熱帶擾動發展時間往後延

鋒面明下午抵達！雷雨襲2天　熱帶擾動發展時間往後延

國民黨台南市黨部台南火車站送康乃馨慶母親節

國民黨台南市黨部台南火車站送康乃馨慶母親節

快訊／高雄女買醉喝茫　失足跌金獅湖

快訊／高雄女買醉喝茫　失足跌金獅湖

母親節養生菜單　瀚寓酒店端出「滋補粵菜」、涵碧樓推「養肝潤肺」

母親節養生菜單　瀚寓酒店端出「滋補粵菜」、涵碧樓推「養肝潤肺」

關鍵字：

康乃馨母親節心理困擾自律神經失調憂鬱症

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面