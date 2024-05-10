迎向台南下個百年世代　風起王城交響四部曲世界首演

▲以台南為題創作「風起王城交響四部曲」，11日晚間7時30分，由台南市交響樂團在台南文化中心演藝廳舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在台南400的時刻，台南市文化局委託旅外知名作曲家石青如，以台南為題創作「風起王城交響四部曲」，帶領聽眾一同體驗台南不同的歷史風貌，「風起王城交響四部曲」全球首演，將於11日晚間7時30分，由台南市交響樂團在台南文化中心演藝廳舉行，讓民眾用聽覺走入台南史，以壯闊樂章致敬古都風華。

《風起王城》四部曲分為「風起王城」、「承先啟後」、「走向現代」及「邁向民主」四個樂章，分別貫穿四個台南歷史發展的重要歷程。石青如透過史料研讀，探尋每個歷史時期的時代精神,同時巧妙運用人聲、木管、銅管、打擊樂及弦樂等元素，為台南創作出城市獨有的交響樂曲，成為人們邁向未來的激勵樂章。

文化局表示，本場音樂會由台南市交響樂團擔綱演出，音樂總監蕭邦享老師指揮，上半場與知名女高音蔣啟真合作，呈現《風起王城》交響四部曲世界首演；下半場則與山嵐合唱團、成大合唱團合作演出《府城映畫》、《搖滾台灣》，詠唱大家的熟悉台灣歌謠與流行金曲，以樂音喚醒對台灣這塊土地的熱愛。

文化局指出，近年市府透過系統性規劃，逐步發展出許多扎根在地、跨域創新的節目製作，不僅希望能夠回顧台南400中的重大城市議題，也期望能夠為台南表演藝術打造獨特品牌，強化藝文教育傳承；《風起王城》交響四部曲未來除了將持續由在地樂團進行城市及國際演出外，更將進行校園巡迴推廣演說會，並透過音樂課程及社團教學奠定基礎，讓城市交響樂章可以永續傳承，成為台南人共同的文化印記。

此次音樂會，台南市交響樂團也特別提供票券，邀請多間偏鄉學校師生共同欣賞，《風起王城》音樂會門票目前幾近售罄，歡迎有興趣的樂友盡速購票，以免向隅，詳情請至台南市交響樂團官方臉書粉絲頁或OPENTIX官網查詢。